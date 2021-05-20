У прямому ефірі фіналу Євробачення 22 травня в Роттердамі не виступить поки чинний переможець пісенного конкурсу від Нідерландів Дункан Лоуренс.

Виконавець отримав позитивний тест на коронавірус. Цю інформацію підтвердило його керівництво.

Оскільки до 22 травня не вдасться витримати мінімальний період ізоляції, Дункан виступить в іншій формі.

– Дункан дуже розчарований, адже цієї події з нетерпінням чекав два роки. Ми дуже раді, що його все одно побачать у фіналі в суботу, 22 травня, – заявило його керівництво.

Дункан Лоуренс зміг відкрити перший півфінал конкурсу 18 травня, тому що мав негативний тест. Однак вже наступного дня в нього з’явилися слабкі симптоми захворювання.

– Ми, звичайно, розчаровані, тому що Дункан заслуговує виступити в прямому ефірі на рідній сцені Євробачення після своєї перемоги в 2019 році та світового успіху Arcade, – заявив виконавчий продюсер Сіетсе Бакер. – Бажаємо Дункану якнайшвидшого одужання!

На цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення застосовуються суворі правила карантину.

Усі, хто працює в периметрі місця проведення, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин.

Джерело: eurovision.tv

Фото: Duncan Laurence