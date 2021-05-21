20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Фінляндія виступала під номером чотирнадцять, а представив країну гурт Blind Channel з піснею Dark Side. Дивіться виступ Фінляндії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Фіни влаштували справжній шабаш на сцені конкурсу. Хлопці з гурту добре впоралися з вокальною частиною. Однак без бунту не обійшлося. Тому рокери періодично миготіли з нецензурними жестами.

Blind Channel на Євробаченні

На початку 2021 року в Фінляндії проходив нацвідбір на Євробачення. За його результатами серед семи фіналістів кращими виявилися хлопці з гурту Blind Channel. Їх пісня Dark Side набрала найбільшу кількість балів.

До слова, Blind Channel – друга рок-команда на Євробаченні 2021. Також на сцені конкурсу виступить представник Італії гурт Maneskin. Хоча порівнювати колективи не доводиться, тому що фіни грають поп-рок, а італійці – альтернативу.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.