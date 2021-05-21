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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Греція на Євробаченні 2021: як запалила Stefania та до чого тут Сергій Лазарєв

ГРЕЦИЯ на Евровидении 2021

20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Греція виступала під четвертим номером, а представила країну співачка Stefania з піснею Last Dance. Дивіться виступ Греції на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Представниця Stefania заспівала досить добре, попри складну постановку. Номер загалом виглядав яскраво і красиво. Однак виникає відчуття, що ми це вже бачили. Йдеться про номер Сергія Лазарєва, який представляв Росію на Євробаченні у 2015 році. Він тоді посів третє місце, може Греція вирішила скористатися перевіреною формулою: запальна пісня плюс постановка з хромакею.

Що відомо про Stefania на Євробаченні

Stefania – нідерландська співачка, яка має грецьке коріння. Ще у 2016 році на дитячому Євробаченні Stefania представляла Нідерланди.

У 2020 році співачка повинна була представляти Грецію на Євробаченні з піснею Superg!rl, проте конкурс тоді скасували.

Пізніше мовник ERT повідомив, що залишає за Stefania право представляти Грецію на Євробаченні 2021.

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Підготовкою артистки до конкурсу займалася грецька компанія Dream Team, яка раніше співпрацювала з Фарідом Маммедовим (2 місце), Дімою Біланом, (2 і 1 місце), Оленою Папарізу (1 місце) та багатьма іншими.

Stefania записала п’ять треків, з яких комісія ERT обрала одну – Last Dance.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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