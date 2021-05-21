20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Греція виступала під четвертим номером, а представила країну співачка Stefania з піснею Last Dance. Дивіться виступ Греції на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Представниця Stefania заспівала досить добре, попри складну постановку. Номер загалом виглядав яскраво і красиво. Однак виникає відчуття, що ми це вже бачили. Йдеться про номер Сергія Лазарєва, який представляв Росію на Євробаченні у 2015 році. Він тоді посів третє місце, може Греція вирішила скористатися перевіреною формулою: запальна пісня плюс постановка з хромакею.

Що відомо про Stefania на Євробаченні

Stefania – нідерландська співачка, яка має грецьке коріння. Ще у 2016 році на дитячому Євробаченні Stefania представляла Нідерланди.

У 2020 році співачка повинна була представляти Грецію на Євробаченні з піснею Superg!rl, проте конкурс тоді скасували.

Пізніше мовник ERT повідомив, що залишає за Stefania право представляти Грецію на Євробаченні 2021.

Підготовкою артистки до конкурсу займалася грецька компанія Dream Team, яка раніше співпрацювала з Фарідом Маммедовим (2 місце), Дімою Біланом, (2 і 1 місце), Оленою Папарізу (1 місце) та багатьма іншими.

Stefania записала п’ять треків, з яких комісія ERT обрала одну – Last Dance.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.