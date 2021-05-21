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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Ісландія на Євробаченні 2021: Daði og Gagnamagnið розкачали конкурс химерними танцями

Исландия на Евровидении 2021

20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Ісландія виступала під номером вісім, а представив країну гурт Daði og Gagnamagnið з піснею 10 Years. Дивіться виступ Ісландії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Заради справедливості, глядачі у прямому ефірі Євробачення дивилися не живий виступ гурту Daði og Gagnamagnið, а запис з репетиції, яка проходила 13 травня.

Річ у тому, що напередодні другого півфіналу, 19 травня, один з учасників гурту захворів на коронавірус. Тому всю делегацію Ісландії відправили на самоізоляцію, вони перебувають під наглядом медиків.

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Європейський мовний союз ухвалив рішення, що у півфіналі використовуватиметься резервне відео, яке записали на репетиції 13 травня. Якщо гуртуDaði og Gagnamagnið пройде у фінал конкурсу, а букмекери в цьому впевнені, то їх живий виступ у прямому ефірі під великим питанням.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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