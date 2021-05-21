У Роттердамі відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Крім яскравих номерів учасники заходу вражали неординарними концертними вбраннями.

Хтось для виступу на сцені Ahoy Arena обрав відверту сукню зі стразами, а хтось обмежився скромним костюмом.

За найкраще вбрання другого півфіналу Євробачення 2021 – голосуйте на Фактах ICTV.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 змагатимуться 26 країн. Перша десятка фіналістів стала відома 18 травня. Серед них є і представник України – електро-фолк гурт Go-A. Переможця міжнародного пісенного конкурсу ми дізнаємося у суботу, 22 травня.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.