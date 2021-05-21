20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Латвія виступала під 15-м номером, а представляла країну співачка Samanta Tina з піснею The Moon is Rising.

Виступ Латвії на Євробаченні 2021 дивіться прямо зараз на Фактах ICTV.

Samanta Tina на сцені у Роттердамі постала у довгій зеленій сукні. Яскравий номер співачки доповнили три бек-вокалістки.

Під час конкурсного виступу учасниця з Латвії почувалась досить впевнено та зухвало.

Свою конкурсну пісню Samanta Tina присвятила всім жінкам. Представниця Латвії наголосила, що кожна жінка – королева.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також у фіналі Євробачення автоматично опинилися учасники країн-засновниць конкурсу. Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.