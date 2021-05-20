Сьогодні, 20 травня, у Роттердамі пройде другий півфінал Євробачення 2021. На сцені Ahoy Arena свої виступи представлять 17 країн.
О котрій починається Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22.00 за київським часом. Після виступів всіх учасників ведучі заходу оголосять імена ще десятьох фіналістів.
Загалом у фіналі Євробачення 2021 змагатимуться 26 країн. Переможця ми дізнаємося у суботу, 22 травня.
Де дивитися другий півфінал Євробачення 2021
Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на двох українських телеканалах СТБ та UΛ Перший.
В інтернеті пісенний конкурс транслюватиметься на офіційному сайті СТБ (stb.ua).