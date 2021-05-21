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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Польща на Євробаченні 2021: яскравий виступ Rafal у другому півфіналі

Польша на Евровидении

У Роттердамі 20 травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Польща виступала під шостим номером, а представляв країну співак Rafal з піснею The Ride.

Виступ Польщі на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

На сцені Ahoy Arena представник Польщі з’явився у чорному костюмі та окулярах. Його конкурсний номер доповнила ритмічна хореографія та яскраві спецефекти.

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Композиція співака The Ride присвячена цілеспрямованості. Rafal наголошує, що все розпочате варто доводити до кінця.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021 у фінал потрапило десять країн. Зокрема, і представник України гурт Go-A, який виступав у Роттердамі з україномовною піснею Шум.

Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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