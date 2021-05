20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Португалія виступала під 12-м номером, а представив країну гурт The Black Mamba з піснею Love Is On My Side.

Дивіться виступ Португалії на Євробаченні 2021 прямо зараз на Фактах ICTV.

Учасники гурту The Black Mamba на сцені Євробачення 2021 з’явилися у класичних чорних костюмах. Колектив з Португалії запам’ятався публіці сильними вокальними даними.

Конкурсну пісню написав соліст гурту. Варто зазначити, що представники Португалії вперше на Євробаченні виконали пісню повністю англійською мовою.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також у фіналі Євробачення автоматично опинилися учасники країн-засновниць конкурсу. Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.