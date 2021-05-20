Другий півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудеться вже сьогодні, 20 травня, у Роттердамі.

У ньому візьмуть участь 17 країн, десять з яких пройдуть у фінал.

Порядок виступів країн у другому півфіналі Євробачення 2021

Порядок виступів країн був визначений жеребкуванням та затверджений виконавчим директором конкурсу Мартіном Остердалом.

Сан-Марино (Senhit – Adrenalina) Естонія (Uku Suviste – The Lucky One) Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga) Греція (Stefania – Last Dance) Австрія (Vincent Bueno – Amen) Польща (RAFAŁ – The Ride) Молдова (Natalia Gordienko – Sugar) Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years) Сербія (Hurricane – Loco Loco) Грузія (Tornike Kipiani – You) Албанія (Anxhela Peristeri – Karma) Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side) Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old) Фінляндія (Blind Channel – Dark Side) Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising) Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers) Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)

Переможця конкурсу ми дізнаємося у суботу, 22 травня. У гранд-фіналі змагатимуться 26 учасників.

У фіналі вже автоматично опинилися країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, у фіналі конкурсу опинилися 10 країн. Зокрема і представник України, електро-фолк гурт Go-A, який запалив публіку яскравим виступом та піснею Шум.

Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua