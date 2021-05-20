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Валентина Чорна |

Порядок виступів країн у другому півфіналі Євробачення 2021

Евровидение

Другий півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудеться вже сьогодні, 20 травня, у Роттердамі.

У ньому візьмуть участь 17 країн, десять з яких пройдуть у фінал.

Порядок виступів країн у другому півфіналі Євробачення 2021

Порядок виступів країн був визначений жеребкуванням та затверджений виконавчим директором конкурсу Мартіном Остердалом.

Евровидение - порядок выступлений во втором полуфинале

  1. Сан-Марино (Senhit – Adrenalina)
  2. Естонія (Uku Suviste – The Lucky One)
  3. Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga)
  4. Греція (Stefania – Last Dance)
  5. Австрія (Vincent Bueno – Amen)
  6. Польща (RAFAŁ – The Ride)
  7. Молдова (Natalia Gordienko – Sugar)
  8. Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years)
  9. Сербія (Hurricane – Loco Loco)
  10. Грузія (Tornike Kipiani – You)
  11. Албанія (Anxhela Peristeri – Karma)
  12. Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side)
  13. Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old)
  14. Фінляндія (Blind Channel – Dark Side)
  15. Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising)
  16. Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers)
  17. Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)

Переможця конкурсу ми дізнаємося у суботу, 22 травня. У гранд-фіналі змагатимуться 26 учасників.

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У фіналі вже автоматично опинилися країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, у фіналі конкурсу опинилися 10 країн. Зокрема і представник України, електро-фолк гурт Go-A, який запалив публіку яскравим виступом та піснею Шум.

Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua

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