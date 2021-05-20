Другий півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудеться вже сьогодні, 20 травня, у Роттердамі.
У ньому візьмуть участь 17 країн, десять з яких пройдуть у фінал.
Порядок виступів країн у другому півфіналі Євробачення 2021
Порядок виступів країн був визначений жеребкуванням та затверджений виконавчим директором конкурсу Мартіном Остердалом.
- Сан-Марино (Senhit – Adrenalina)
- Естонія (Uku Suviste – The Lucky One)
- Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga)
- Греція (Stefania – Last Dance)
- Австрія (Vincent Bueno – Amen)
- Польща (RAFAŁ – The Ride)
- Молдова (Natalia Gordienko – Sugar)
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years)
- Сербія (Hurricane – Loco Loco)
- Грузія (Tornike Kipiani – You)
- Албанія (Anxhela Peristeri – Karma)
- Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side)
- Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old)
- Фінляндія (Blind Channel – Dark Side)
- Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising)
- Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers)
- Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)
Переможця конкурсу ми дізнаємося у суботу, 22 травня. У гранд-фіналі змагатимуться 26 учасників.
У фіналі вже автоматично опинилися країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021
За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, у фіналі конкурсу опинилися 10 країн. Зокрема і представник України, електро-фолк гурт Go-A, який запалив публіку яскравим виступом та піснею Шум.
Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision.ua