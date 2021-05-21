У четвер, 20 травня, пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Захід відкривала учасниця з Сан-Марино. Співачка Senhit на сцені Ahoy Arena у Роттердамі виконала пісню Adrenalina.

Виступ Сан Марино на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Senhit запалила сцену Євробачення своєю хореографією та енергетикою.

Конкурсна композиція Adrenalina була записана в дуеті з популярним американським репером Flo Rida.

– Я завжди шукаю пригод, азарту, нових вражень і хочу жити на 360 градусів! Adrenalina дивним чином поєднує в собі електро-поп витончене звучання традиційних музичних інструментів Еритреї, – зазначила співачка.

У міжнародному прогнозі букмекерів представник Сан-Марино займає дев’яту позицію.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021 у фінал потрапило десять країн. Серед них є і представник України електро-фолк гурт Go-A.

Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.