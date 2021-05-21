20 травня у Роттердамі пройшов другий півфінал Євробачення 2021. Сербія на пісенному конкурсі виступала під дев’ятим номером. Країну представляв гурт Hurricane з піснею Loco Loco.

Виступ Сербії на Євробаченні 2021 – дивіться зараз на Фактах ICTV.

Колектив Hurricane виник у 2017 році, але здобути популярність у Сербії їм вдалося лише у 2020 році. Саме тоді вони вирішили взяти участь у Національному відборі на Євробачення.

На сцені Євробачення 2021 учасниці гурту Hurricane постали у коротких сукнях з білими стразами. Конкурсний номер колективу із Сербії видався досить запальним та ритмічним.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У фінал конкурсу Євробачення 2021 вже потрапило десять країн, які виступали у першому півфіналі. Зокрема, і представник України гурт Go-A, який запалив сцену у Роттердамі з україномовною піснею Шум.

Детальніше про те, хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.