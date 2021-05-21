20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Швейцарія виступала під номером шістнадцять, а представив країну Gjon’s Tears з піснею Tout l’Univers. Дивіться виступ Швейцарії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Gjon’s Tears точно прикував увагу єврофанів до свого виступу. Якщо хтось очікував нудну баладу, то він явно помилився. Вокал, постановка та атмосфера – в номері Gjon’s Tears зійшлися всі зірки.

Gjon’s Tears на Євробаченні

Швейцарський мовник зберіг за Гьоном право представляти країну на Євробаченні 2021, бо у 2020-му конкурс скасували. Однак пісню довелося таки змінити.

Пошук нової конкурсної пісні стартував на початку листопада 2020 року. Для цього SRF провів низку сесій з написання пісень за участю самого Gjon’s Tears та авторів з Швейцарії та інших країн.

За півтора місяці було записано 20 композицій. Остаточне рішення ухвалили дві команди журі.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.