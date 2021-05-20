Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021

Уже сьогодні, 20 травня, в Роттердамі відбудеться другий півфінал Євробачення 2021. Перший півфінал був у вівторок, 18 травня. Переможця ми дізнаємося в фіналі пісенного конкурсу – 22 травня.

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Прогнози букмекерів після першого півфіналу змінилися. Станом на 20 травня на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Італія, яку представлятиме гурт Maneskin – 21%.

На другому місці розташувалася Мальта, яку представлятиме співачка Destiny – 18%.

Третє місце займає виконавиця з Франції – Barbara Pravi – 16%.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, піднявся в таблиці на п’яту сходинку. Після виступу у першому півфіналі шанси колективу на перемогу значно збільшилися – 9%.

Представник Ісландії опустився на шосту позицію – Daði og Gagnamagnið – 5%.

Далі йде Болгарія – 5%. Кіпр, Сан-Марино та Латвія – 2%.

На останньому 33 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.







Україна в топ-5: оновлений прогноз букмекерів на Євробачення 2021 / 2 фотографии

Де та в скільки дивитися другий півфінал

Другий півфінал Євробачення 2021 відбудеться 20 травня. Початок о 22.00 за київським часом.

Трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на телеканалі СТБ і UΛ Перший.

Детальніше про те, де подивитися трансляцію Євробачення 2021 інтернеті – читайте на Фактах ICTV.