Другий півфінал Євробачення 2021 відбудеться 20 травня, в Роттердамі. Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на телеканалі СТБ (коментатор – Сергій Притула), а також на телеканалі UΛ Перший (коментує конкурс Тимур Мірошніченко).
Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 в інтернеті можна буде подивитися на офіційному сайті СТБ (stb.ua).
У другому півфіналі Євробачення 2021 візьмуть участь 17 країн, з яких за результатами голосування у фінал пройдуть тільки 10.
Порядок виступів учасників у другому півфіналі Євробачення 2021:
- Сан-Марино (Senhit – Adrenalina)
- Естонія (Uku Suviste – The Lucky One)
- Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga)
- Греція (Stefania – Last Dance)
- Австрія (Vincent Bueno – Amen)
- Польща (RAFAŁ – The Ride)
- Молдова (Natalia Gordienko – Sugar)
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years)
- Сербія (Hurricane – Loco Loco)
- Грузія (Tornike Kipiani – You)
- Албанія (Anxhela Peristeri – Karma)
- Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side)
- Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old)
- Фінляндія (Blind Channel – Dark Side)
- Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising)
- Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers)
- Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)
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Пісні учасників другого півфіналу Євробачення 2021
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021
У фіналі Євробачення 2021 виступлять 26 країн. За правилами конкурсу автоматично у фінал проходять 5 країн-організаторів Євробачення і країна переможець минулого року. Інші 20 країн визначаються результатами голосування у першому і другому півфіналі. Хто візьме участь у фіналі Євробачення 2021, дивіться в нашому матеріалі.