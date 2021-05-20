Уже 20 травня відбудеться другий півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021, який пройде в Роттердамі. В ньому виступлять 17 учасників.
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Порядок виступів країн традиційно визначений жеребкуванням. В Україні онлайн-трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на СТБ і UA: Перший.
Які пісні виконуватимуть представники країн у другому півфіналі – дивіться на Фактах ICTV.
Senhit – Adrenalina (Сан-Марино)
Uku Suviste — The Lucky One (Естонія)
Benny Cristo — Omaga (Чехія)
Stefania — Last Dance (Греція)
Vincent Bueno — Amen (Австрія)
Rafal – The Ride (Польща)
Natalia Gordienko — Sugar (Молдова)
Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Ісландія)
Hurricane — Loco Loco (Сербія)
Tornike Kipiani — You (Грузія)
Anxhela Peristeri — Karma (Албанія)
The Black Mamba — Love Is On My Side (Португалія)
Victoria — Growing Up Is Getting Old (Болгарія)
Blind Channel — Dark Side (Фінляндія)
Samanta Tina — The Moon is Rising (Латвія)
Gjon’s Tears — Tout l’Univers (Швейцарія)
Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden (Данія)
Пісні учасників першого півфіналу Євробачення 2021
У Роттердамі вже офіційно відкрили Євробачення 2021. Перший півфінал відбудеться 18 травня, в ньому виступлять 16 учасників. Український гурт Go-A вийде на сцену під 15-м номером.
Усі пісні першого півфіналу Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.
Фото: Eurovision