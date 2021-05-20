Уже 20 травня відбудеться другий півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021, який пройде в Роттердамі. В ньому виступлять 17 учасників.

Читайте: Де дивитися онлайн Євробачення 2021 другий півфінал

Порядок виступів країн традиційно визначений жеребкуванням. В Україні онлайн-трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на СТБ і UA: Перший.

Які пісні виконуватимуть представники країн у другому півфіналі – дивіться на Фактах ICTV.

Senhit – Adrenalina (Сан-Марино)

Uku Suviste — The Lucky One (Естонія)

Benny Cristo — Omaga (Чехія)

Stefania — Last Dance (Греція)

Vincent Bueno — Amen (Австрія)

Rafal – The Ride (Польща)

Natalia Gordienko — Sugar (Молдова)

Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Ісландія)

Hurricane — Loco Loco (Сербія)

Tornike Kipiani — You (Грузія)

Anxhela Peristeri — Karma (Албанія)

The Black Mamba — Love Is On My Side (Португалія)

Victoria — Growing Up Is Getting Old (Болгарія)

Blind Channel — Dark Side (Фінляндія)

Samanta Tina — The Moon is Rising (Латвія)

Gjon’s Tears — Tout l’Univers (Швейцарія)

Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden (Данія)

Пісні учасників першого півфіналу Євробачення 2021

У Роттердамі вже офіційно відкрили Євробачення 2021. Перший півфінал відбудеться 18 травня, в ньому виступлять 16 учасників. Український гурт Go-A вийде на сцену під 15-м номером.

Усі пісні першого півфіналу Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.

Фото: Eurovision