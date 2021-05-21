Українська співачка Настя Каменських (NK) презентувала новий альбом Красное вино.

У новий сольник артистки увійшло 15 треків, з них вже раніше відомі -Девочки рулят, Ма, Vibe, Почуття, Если небеса. В альбомі ми можемо почути україномовні та російськомовні пісні з елементами англійської та іспанських мов.

За словами Каменських, це альбом про справжню жінку та про кохання, від якого паморочиться голова.

– 15 таких різних і неповторних треків, кожен з яких має свій унікальний характер та історію, особливі переживання й емоції. Це альбом про мене. Я дарую вам багатогранність моїх почуттів. І сподіваюся, кожна зможе знайти в ньому себе, – написала Настя.

Також співачка наголосила, що під ці пісні можна і веселитися, і сумувати, і мріяти, а також танцювати до ранку.

Настя Каменських і Девочки рулят

Нещодавно завершився перший сезон реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят, до якого увійшло 10 серій. Digital-реаліті знімали в місті Тулум (Мексика), куди зірка вирушила зі своєю мамою Лідією, подругою Анею і помічницями Ілоною та Лєрою.

Раніше Каменських говорила, що для неї це не просто шоу, а справжнє життя. Чи буде продовження реаліті-шоу Девочки рулят – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Настя Каменських