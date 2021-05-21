Трансляцію фіналу Євробачення 2021, який пройде 22 травня, можна буде подивитися на телеканалі СТБ, де коментатором буде Сергій Притула, та на телеканалі UΛ Перший, де коментатор – Тимур Мірошниченко. Початок о 22.00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 в інтернеті можна буде подивитися на офіційному сайті телеканалу СТБ (stb.ua).

У фіналі Євробачення 2021 виступатимуть 26 країн-учасників: Кіпр, Албанія, Ізраїль, Бельгія, Росія, Мальта, Португалія, Сербія, Великобританія, Греція, Швейцарія, Ісландія, Іспанія, Молдова, Німеччина, Фінляндія, Болгарія, Литва, Україна, Франція , Азербайджан, Норвегія, Нідерланди, Італія, Швеція, Сан-Марино.

Україна виступить під 19-м номером.

У фіналі пісенного конкурсу за учасників зможуть проголосувати 26 країн. Також до отриманих голосів від глядачів додадуться бали від журі. Результати голосування національного журі України оголосить співачка Tayanna.

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Після виступу всіх учасників у Роттердамі оголосять переможця. Також відомо, що переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс не виступить на сцені пісенного конкурсу через позитивний тест на коронавірус.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021

Станом на 21 травня за міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Далі йде Франція, Мальта та Швейцарія.

Гурт Go-A, який представляє Україну на пісенному конкурсі, розташувався на п’ятій сходинці.

Останню 26 сходинку з найменшим показником букмекерів займає Іспанія.

Фото: Eurovision