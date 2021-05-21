Визначився порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2021.

Жеребкування проходило після другого півфіналу конкурсу, коли стали відомі імена всіх фіналістів.

Фінал Євробачення 2021 проходитиме 22 травня в Роттердамі (Нідерланди), старт трансляції на телеканалі СТБ о 22.00 за київським часом.

У фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць за результатами двох півфіналів. Автоматично до фіналу потраплять також представники країн-засновниць: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Крім того, до списку фіналістів одразу записують і представника країни, яка приймає конкурс, тобто була торішньою переможницею. У 2021 році це представник Нідерландів.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, виступав у першому півфіналі. За результатами голосування глядачів та суддів, український колектив потрапив у фінал конкурсу.

Порядок виступу учасників першого півфіналу у фіналі:

Перша частина фіналу:

Ізраїль

Росія

Мальта

Кіпр

Бельгія

Друга частина фіналу:

Норвегія

Азербайджан

Литва

Швеція

Україна

Порядок виступу учасників другого півфіналу у фіналі:

Перша половина фіналу:

Сербія

Албанія

Ісландія

Швейцарія

Греція

Португалія

Друга половина фіналу:

Болгарія

Молдова

Сан Марино

Фінляндія

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021

За міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представить група Maneskin.

На другому місці розташувалася Мальта, третє місце – Франція.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021 знаходиться на п’ятому місці.