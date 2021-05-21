Визначився порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2021.
Жеребкування проходило після другого півфіналу конкурсу, коли стали відомі імена всіх фіналістів.
Фінал Євробачення 2021 проходитиме 22 травня в Роттердамі (Нідерланди), старт трансляції на телеканалі СТБ о 22.00 за київським часом.
У фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць за результатами двох півфіналів. Автоматично до фіналу потраплять також представники країн-засновниць: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Крім того, до списку фіналістів одразу записують і представника країни, яка приймає конкурс, тобто була торішньою переможницею. У 2021 році це представник Нідерландів.
Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, виступав у першому півфіналі. За результатами голосування глядачів та суддів, український колектив потрапив у фінал конкурсу.
Порядок виступу учасників першого півфіналу у фіналі:
Перша частина фіналу:
- Ізраїль
- Росія
- Мальта
- Кіпр
- Бельгія
Друга частина фіналу:
- Норвегія
- Азербайджан
- Литва
- Швеція
- Україна
Порядок виступу учасників другого півфіналу у фіналі:
Перша половина фіналу:
- Сербія
- Албанія
- Ісландія
- Швейцарія
- Греція
- Португалія
Друга половина фіналу:
- Болгарія
- Молдова
- Сан Марино
- Фінляндія
Прогноз букмекерів на Євробачення 2021
За міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представить група Maneskin.
На другому місці розташувалася Мальта, третє місце – Франція.
Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021 знаходиться на п’ятому місці.