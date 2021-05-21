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Євгенія Шапоренко |

Євробачення 2021: в якій частині фіналу виступатимуть країни-учасниці

Евровидение 2021

Визначився порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2021.

Жеребкування проходило після другого півфіналу конкурсу, коли стали відомі імена всіх фіналістів.

Фінал Євробачення 2021 проходитиме 22 травня в Роттердамі (Нідерланди), старт трансляції на телеканалі СТБ о 22.00 за київським часом.

У фінал Євробачення проходять по 10 країн-учасниць за результатами двох півфіналів. Автоматично до фіналу потраплять також представники країн-засновниць: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Крім того, до списку фіналістів одразу записують і представника країни, яка приймає конкурс, тобто була торішньою переможницею. У 2021 році це представник Нідерландів.

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Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, виступав у першому півфіналі. За результатами голосування глядачів та суддів, український колектив потрапив у фінал конкурсу.

Порядок виступу учасників першого півфіналу у фіналі:

Перша частина фіналу:

  • Ізраїль
  • Росія
  • Мальта
  • Кіпр
  • Бельгія

Друга частина фіналу:

  • Норвегія
  • Азербайджан
  • Литва
  • Швеція
  • Україна

Порядок виступу учасників другого півфіналу у фіналі:

Перша половина фіналу:

  • Сербія
  • Албанія
  • Ісландія
  • Швейцарія
  • Греція
  • Португалія

Друга половина фіналу:

  • Болгарія
  • Молдова
  • Сан Марино
  • Фінляндія

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021

За міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представить група Maneskin.

На другому місці розташувалася Мальта, третє місце – Франція.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021 знаходиться на п’ятому місці.

Фото: Eurovision

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