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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Франція на Євробаченні 2021: виступ фаворитки букмекерів Барбари Праві

Франция на Евровидении 2021

20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. На заході показали фрагмент виступу представника Франції співачки Barbara Pravi з піснею Voila.

Франція потрапила до низки країн, які автоматично опиняються у фіналі Євробачення 2021. Також у фіналі автоматично опинилися представники Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.

Виступ представника Франції на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

В основі композиції Voila лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.

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Букмекери прогнозують співачці третє місце на пісенному конкурсі.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також у фіналі Євробачення автоматично опинилися учасники країн-засновниць конкурсу. Хто пройшов до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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