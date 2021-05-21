20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. На заході показали фрагмент виступу представника Франції співачки Barbara Pravi з піснею Voila.
Франція потрапила до низки країн, які автоматично опиняються у фіналі Євробачення 2021. Також у фіналі автоматично опинилися представники Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.
Виступ представника Франції на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
В основі композиції Voila лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.
Букмекери прогнозують співачці третє місце на пісенному конкурсі.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021
За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.
Також у фіналі Євробачення автоматично опинилися учасники країн-засновниць конкурсу. Хто пройшов до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.