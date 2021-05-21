У Роттердамі завершився другий півфінал Євробачення 2021. Усього в фінал пісенного конкурсу, який пройде 22 травня, увійшло 26 країн.

З першого півфіналу пройшли представники від Норвегії, Ізраїлю, Росії, Азербайджану, Мальти, Литви, Кіпру, Швеції, Бельгії та України. З другого півфіналу учасники від Албанії, Сербії, Болгарії, Молдови, Португалії, Ісландії, Сан-Марино, Швейцарії, Греції, Фінляндії.

Шість країн потрапляє у фінал Євробачення 2021 автоматично – це країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019 – Великобританія, Іспанія, Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди.

Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати свого фаворита. Хто має шанси перемогти на Євробаченні 2021?

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021

За міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представить група Maneskin.

На другому місці розташувалася Мальта, третє місце – Франція.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021 знаходиться на п’ятому місці. Останнє 33 місце займає Грузія.

Фото: Eurovision