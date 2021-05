У Роттердамі пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. За їх результатами сформувався повний список фіналістів конкурсу. Зокрема, у фіналі Євробачення виступить й український гурт Go-A з піснею Шум.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 за результатами першого півфіналу 18 травня:

Норвегія (TIX – Fallen Angel)

Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free)

Росія (Manizha – Russian woman)

Азербайджан (Efendi – Mata Hari)

Мальта (Destiny – Je Me Casse)

Литва (The Roop – Discoteque)

Кіпр (Олена Цагріна – El Diablo)

Швеція (Tusse – Voices)

Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place)

Україна (Go-A – Shum)

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 за результатами другого півфіналу 20 травня:

Албанія (Anxhela Peristeri – Karma)

Сербія (Hurricane – Loco Loco)

Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old)

Молдова (Natalia Gordienko – Sugar)

Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side)

Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years)

Сан-Марино (Senhit – Adrenalina)

Швейцарія (Gjon’s – Tears Tout l’Univers)

Греція (Stefania – Last Dance)

Фінляндія (Blind Channel – Dark Side)

Також на Євробаченні 2021 у фінал без участі в півфіналах пройшли країни-організатори: Велика Британія (James Newman – Embers), Іспанія (Blas Cantó – Voy A Quedarme), Німеччина (Jendrik – I Do not Feel Hate), Франція (Barbara Pravi – Voila), Італія (Måneskin – Zitti E Buoni), а також країна-переможець Євробачення 2019 – Нідерланди (Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age).

Читайте: Де дивитися другий півфінал Євробачення 2021

Фінал конкурсу Євробачення відбудеться 22 травня 2021. У ньому візьмуть участь 26 країн і за результатами суддівського і глядацького голосування, буде визначено переможця та країну, де відбудеться Євробачення 2022.

Трансляція пісенного конкурсу представлена ​​на телеканалах СТБ і UΛ Перший. Також онлайн-трансляцію Євробачення 2021 можна подивитися на сайті stb.ua.

Виступ України в першому півфіналі Євробачення 2021

У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 український гурт Go-A виступив під 15-м номером. Музичний колектив вийшов на сцену з піснею Шум.

Яскрава графіка, візуальні ефекти, хореографія та зелена шуба фронтвумен Катерини Павленко гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A. Як Україна виступила на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision