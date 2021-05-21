20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Іспанію на конкурсі представляє Блас Канто з піснею Voy a quedarme. Дивіться виступ Іспанії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Як більшість інших учасників Євробачення 2021, Блас Канто повинен був представляти Іспанію на конкурсі у 2020 році, проте його скасували через пандемію.

Іспанський мовник RTVE одразу запропонував співакові представляти країну на Євробаченні 2021. Блас погодився і взявся працювати над новим матеріалом.

Конкурсну пісню обирали в Іспанії на нацвідборі Destino Eurovisión. Блас Канто презентував два треки: Memoria і Voy a quedarme. Вибір глядачів упав на баладу Voy a quedarme.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.