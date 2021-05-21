Михайло Поплавський: Тримаймо разом українську хвилю!

У День вишиванки відбулася грандіозна церемонія нагородження національної музичної премії Українська пісня року, автором ідеї та генеральним продюсером якої є ректор Університету культури Михайло Поплавський, а співорганізатором – популярний співак Олег Винник.

Церемонія декілька разів переносилася через пандемію. Врешті-решт її вирішили провести в павільйоні кіностудії FILM.UA. Організатори та артисти, які майже рік були позбавлені концертної діяльності, з нетерпінням чекали можливості знову поспілкуватися з публікою та отримати заслужені нагороди.

Перед церемонією зірки шоу-бізнесу пройшлися червоною доріжкою, роздаючи автографи та фотографуючись із шанувальниками. Але головними були сама церемонія та шоу, режисером-постановником якого стала зіркова випускниця КНУКіМ, відома кліпмейкер Катя Царик.

У павільйоні кіностудії спеціально побудували високотехнічну багатоярусну сцену у вигляді сходів, зал обладнали величезними екранами та світловою технікою, завдяки чому створювався унікальний відеоряд для кожного артиста.

Ведучими премії виступили Михайло Поплавський та Олег Винник. До речі, для нього це був дебют у такому амплуа. За лаштунками вони жартували, що так вирішили заощадити. Насправді ж вони зізналися, що дуже хвилювались.

Адже ідея премії – відзначити саме пісні у виконанні легенд української сцени, які створили золотий пісенний фонд України, і молодих артистів, чия творчість розвиває нашу культуру. Тримаймо разом українську хвилю! – таке гасло цьогорічної премії, її присвятили 30-річчю незалежності України.

— Вважаю, що наш з Винником тандем буде ламати стереотипи та просувати українську пісню, її творців – поетів та композиторів, підтримувати молодих артистів і будувати потужний український шоу-бізнес. У такий складний час в умовах пандемії ми ризикнули та провели грандіозну церемонію, яскраве супер-інноваційне шоу, в якому були використані найсучасніші світові технічні новинки. Для мене важливо, щоб українська пісня домінувала в інформаційному просторі. І крок за кроком роблю все можливе для цього, починаючи з проекту Крок до зірок. Ми провели безпрецедентний марафон української пісні, коли вона звучала безперервно понад чотири доби, протягом 110 годин, і увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Це не просто слова, це моя місія, – сказав Михайло Поплавський.

Олег Винник підтримав свого друга та зазначив, що провести церемонію в нинішніх умовах виявилося непросто.

— Для нас важливо, щоб люди побачили своїх артистів, відчули Україну, її пісні й фольклор. Варто цінувати те, що маємо духовне, а не матеріальне. Мені здається, ми з Михайлом Михайловичем робимо дуже важливу справу. Українська пісня року – це і є Україна, – наголосив Олег Винник.

Спеціальними нагородами відзначили артистів у трьох номінаціях: Легенда української пісні – тих, хто творив історію української естради; а також – Гордість української пісні та Надія української пісні.

Номінантів визначала експертна рада, до якої належали відомі продюсери, композитори, автори та виконавці. Насамперед вони звертали увагу саме на пісню, її популярність, зокрема на радіо та соціальних мережах. Головна умова – композиція повинна звучати українською мовою.

Отже, нагороди в номінації Легенда української пісні отримали знамениті артисти, на творчості яких виросло не одне покоління, – Оксана Білозір, Іво Бобул, Іван Попович, Степан Гіга, Павло Зібров, Алла Кудлай, Руслана, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Михайло Поплавський.

Премією Гордість української пісні відзначили Камалію, Наталію Бучинську, DZIDZIO, Олега Винника, Наталію Валевську, Ірину Федишин, Діму Коляденка, GENA VITER, Театр пісні Лісапетний батальйон.

А в номінації Надія української пісні перемогли NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергій Мироненко, Солоха, Таюне, Аліна Поплавська, Анна Буткевич.















































Михайло Поплавський: Тримаймо разом українську хвилю! / 12 фотографий

Нагадаємо, проект Наша пісня був створений Михайлом Поплавським у 2004 році, коли національні радіо- та телеефіри на 90% заповнював іноземний продукт. У проекті Поплавського брали участь лише артисти з піснями українською мовою.

З роками проект розвивався, ставав масштабніше, розширював географію та змінював назву. Українську пісню року Михайло Поплавський проводив у 2017 році у Варшаві. У проекті за всі роки взяли участь понад 3 тис. українських артистів.

Михайло Поплавський підкреслив, що не вважає себе співаком, але робить все можливе для популяризації української пісні.

Олег Винник зі свого досвіду знає, як важко пробиватися молодому артисту, щоб зайняти своє місце в шоу-бізнесі. Після успішної кар’єри в європейських мюзиклах, в Україні йому довелося починати з нуля.

Наталя Могилевська з’явилася на сцені в ефектній помаранчевій сукні з глибоким декольте і високим прорізом. Образ доповнювали масивні прикраси. Співачку винагородили за пісню Відірватись від землі.

Віталій Козловський був відзначений за пісню Моє море, яка є для нього знаковою та глибоко особистою.

— У цій композиції – ціле море емоцій, адже з неї розпочався новий етап у моїй творчості, – сказав він.

Ірина Федишин отримала нагороду за пісню Цвіте калина та подякувала своїм шанувальникам.

DZIDZIO з’явився на червоній доріжці в піжамі й халаті. Артист запалював і за лаштунками, і на сцені, підбадьорюючи та звеселяючи шанувальників.

Павло Зібров був відзначений за пісню У нас є всі, слова якої написав поет Юрій Рибчинський.

— Ця композиція, що вийшла до п’ятої річниці незалежності, про любов до України, гордість за своїх земляків, багатство та багату культурну спадщину України. Зараз ми будемо відзначати 30-ту річницю і слова цієї пісні актуальні, як ніколи, – зазначив артист.

Новий кліп Михайла Поплавського

Нещодавно на Youtube-каналі співочого ректора Михайла Поплавського відбулась презентація концертного кліпу на нову пісню Любов у серці маю. Кліпи Михайла Михайловича – це феєрверк кольорів, веселощів, подекуди навіть бурлеску – словом, свято. Маестро знову здивував шанувальників, показавши багатовимірність свого таланту.

Новий концертний кліп Любов у серці маю – це щемлива та лірична композиція з проникливим виконанням. Не дивно, що пісня торкається найглибших куточків душі, адже для виконавця любов – це основа життя.