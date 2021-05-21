У Роттердамі триває 65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021. Україну на сцені Ahoy Arena у першому півфіналі представляв гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.

Колектив вразив інтернаціональну публіку своїм виступом та пройшов у фінал конкурсу. Відео з номером наших представників уже четвертий день поспіль очолює тренди YouTube.

Як відреагували на виступ гурту Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 європейські журналісти – читайте на Фактах ICTV.

Британський журналіст Deban Aderemi & William Lee Adams зазначив, що пісня представника України на Євробаченні 2021 є унікальною тим, що має українські народні мотиви.

– Це добре – презентувати свою мову. Де ви ще почуєте українську пісню на радіо Британії чи Ірландії? Це круто, що мільйони людей з усього світу можуть почути та відчути силу української мови та емоції від неї, – поділилися журналісти.

Aida Hollje з Німеччини запевнила, що у неї не виникло жодних проблем із розумінням композиції Шум.

– Я вважаю, що це дуже круто, коли на Євробаченні за першим акордами можна зрозуміти, представник якої країни стоїть на сцені. Тому особисто я завжди за те, щоб етніка була і, таким чином, надавала пісні її національного характеру. В основі пісні український фольклор, проте аранжування сучасне та інтонаційне, – поділилася Aida Hollje.

На думку Aleksandra Wąsek з Польщі, пісня Шум є однією з найкращих пісень Євробачення 2021 і вона яскраво виділяється з поміж інших.

– Для мене ця пісня дуже схожа на ті народні пісні, що співали молоді дівчата багато років тому. Минулорічний Соловей мені здався типовою піснею про кохання тих стародавніх часів. Зараз я відчуваю, що Шум більше про веселощі, і можливо, вона написана, щоб забути про ситуацію з пандемією та створити вечірку в себе вдома. Щоб звільнити свою голову від песимістичних думок, – поділилась Aleksandra Wąsek.

Чеський телепродюсер Jan Bors впевнений, що Україна потрапить у першу десятку лідерів, оскільки виступ Go-A – це висока якість.

– Євробачення дає шанс дізнатися про нові гурти, й ось деякі з них ти вже слухаєш на повторі. І я не тільки про пісню Шум, а про всі треки цього гурту. Вони круті! Для мене це точно мій особистий переможець! – поділився Jan Bors.

Виступ Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021

Представник України на Євробаченні 2021 гурт Go-A успішно виступив у першому півфіналі під номером 15.

Колектив запалив сцену в Роттердамі своєю енергетикою та повністю україномовною піснею Шум. А хореографія та яскраві спецефекти гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A. Солістка Катерина Павленко постала на сцені у зеленій шубі, а інші учасники гурту – у білих костюмах. Крім цього, у вбраннях Go-A були присутні українські народні мотиви.

Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.