У Роттердамі відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. 17 країн-учасниць презентували свої номери, але тільки 10 пройшли у фінал конкурсу.

Цей прямий ефір пройшов без представника Ісландії Daði og Gagnamagnið, бо один з учасників гурту захворів на коронавірус. Мовник під час їх виступу показав резервне відео, яке записали на репетиції колективу 13 травня.

Починала Senhit свій виступ у масивному костюмі і, судячи з усього, він заважав їй співати більш впевнено. Також з артисткою на сцені посеред номера з’явився відомий американський репер Flo Rida. Попри незвичайні костюми співачки і хіп-хоп вставку, пісня звучала досить типово для Євробачення. Також артистка не забувала під час виступу постійно звертатися до глядачів.

Представниця Stefania заспівала досить добре, попри складну постановку. Номер загалом виглядав яскраво та красиво. Однак виникає відчуття, що ми це вже бачили. Йдеться про номер Сергія Лазарєва, який представляв Росію на Євробаченні у 2015 році. Він тоді посів третє місце, може Греція вирішила скористатися перевіреною формулою: запальна пісня плюс постановка з графікою на хромакеї.

Протягом виступу в мікрофон було чутно гучне дихання Natalia Gordienko, що відволікало від номера. Однак загалом виступ вийшов форматним і запальним. Співачка танцювала на рівні з балетом і чудово витягувала високі ноти. Але знову таки відчуття, що ми це вже бачили. Номер сильно схожий на виступ Ані Лорак. До слова, обох співачок до конкурсу готував російський артист Філіп Кіркоров і через 10 років мало що змінилося.

Гурт Daði og Gagnamagnið складно оцінювати, тому що глядачі бачили репетицію колективу. Однак видно, що навіть там гурт викладався на повну. Загалом їх номер виглядав атмосферно та гармонійно, разом з хорошим вокалом і химерними танцями.

Дівчата з гурту Hurricane показали, як потрібно підривати сцену конкурсу. У них не було важкої графіки або декорацій. Якщо хореографія не відрізнялася оригінальністю, то сильний вокал у дівчат все компенсував, хоча і в лідерах Євробачення букмекери їх поки не бачать.

З самого початку номера стало зрозуміло, що на сцені буде щось потужне. Образ Анжели Перістері сильно нагадував Beyonce років п’ять-сім тому. Однак питань до її вокалу і подачі абсолютно немає.

