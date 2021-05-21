Екс-солістка гурту НеАнгели Вікторія Сміюха розпочала сольну кар’єру під псевдонімом Victoria. Співачка презентувала свій перший трек Мы не ангелы.

Вікторія зізналася, що цією прем’єрою вона розпочинає новий етап свого життя та запускає процес формування власного бачення творчості.

Нова пісня співачки дуже нагадує стиль дуету НеАнгели. Більш того, перший сольний трек співачки називається Мы не ангелы.

За словами Віки, колектив назавжди залишиться частиною її душі.

– Мій новий шлях вимощений добрими намірами. Він веде до любові і гармонії. Я була НеАнгелом за визначенням, але обрала іншу траєкторію, – зізналася Вікторія Сміюха.

Гурт НеАнгели розпався

Український гурт НеАнгели розпався після 15 років творчої кар’єри. Причиною стало прагнення солісток колективу до сольної кар’єри.

Слава Камінська та Вікторія Сміюха подякували своєму продюсеру Юрію Нікітіну та зазначили, що НеАнгели – тепер вже історія.

Слава Камінська також вже розпочала сольну кар’єру. Нещодавно вона презентувала трек під назвою 911, який присвятила всім колишнім.

Фото: Вікторія Сміюха