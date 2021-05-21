Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021

Вчора, 20 травня, Роттердамі пройшов другий півфінал Євробачення 2021. Перший півфінал був у вівторок, 18 травня. Фінал пісенного конкурсу, в якому ми дізнається переможця – 22 травня.
Прогнози букмекерів після другого півфіналу змінилися. Станом на 21 травня на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Італія. Країну представлятиме гурт Maneskin – 24%.
На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме співачка Barbara Pravi – 22%.
Третє місце займає виконавиця з Мальти – Destiny – 13%.
Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, знаходиться в таблиці на п’ятій сходинці– 9%.
Представник Ісландії розташувався на шостій позиції – Daði og Gagnamagnið – 6%.
Далі йде Фінляндія – 3%. Португалія, Сан-Марино та Болгарія – 2%.
На останній 26 ступені з найменшим показником букмекерів розташувалася Іспанія – менше 1%.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021
У Роттердамі пройшли два півфінали 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Всього у фінал пройшло 26 країн.
З першого та другого півфіналу до фіналу потрапили 20 учасників, також шість країн потрапили у нього без участі у півфіналах – країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019. Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.