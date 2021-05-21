Українська співачка Настя Каменських (NK) презентувала новий кліп на пісню Красное вино.

Представлена ​​відеоробота переносить глядача в таємничу реальність, де співачка танцює у напівтемряві. Артистка з’являється в кліпі в двох образах, і кожен з них по-своєму привабливий.

У кліпі бере участь тільки Настя Каменських.

– Це відео про неї — пристрасну, вільну та чуттєву жінку. Про ту, яка є всередині кожної з нас. Вона – просто втілення бажання. Її танець п’янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум’я пристрасті, з яким він не здатен впоратися. Вона розбурхує, вабить і кружляє голову, немов терпке червоне вино, – написала артистка.

Режисером відеоролика стала Тата Белініна.

Настя Каменських презентувала альбом

Артистка Настя Каменських презентувала новий альбом Красное вино. У сольник артистки увійшло 15 треків.

За словами Насті, всі пісні в альбомі різні. Під них можна мріяти, сумувати, веселитися або танцювати до ранку.

Фото: Настя Каменських