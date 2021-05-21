Український співак та продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) презентував новий трек Ровно. Романтична композиція увійшла до сольного альбому артиста Без рекламы.

Потап зізнався, що пісня Ровно є нетиповою для його репертуару. Цього разу співак вирішив показати себе справжнього, без масок та гумору.

В основі ліричної композиції лежать сильні чоловічі слова, присвячені коханій жінці.

– Ви знаєте мене як веселого артиста. Але ви ніколи не бачили мене такого, який я є всередині. Я ретельно приховував себе за маскою гумору, успішної людини і експериментатора. Справжнього мене ви ніколи не бачили і не чули. Цього разу я копнув глибше. У пісні Ровно ви почуєте мене справжнього і побачите мене таким, яким я є всередині себе: люблячим та закоханим, – поділився Потап.

Настя Каменських зворушливо привітала Потапа

Cпівачка Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з Днем народження. Вона зазначила, що дуже пишається своїм чоловіком.

За її словами, у 40-річного Потапа розпочинається новий, але дуже цікавий період життя.

Фото: Потап