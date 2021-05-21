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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Я приховував себе за маскою гумору: Потап презентував новий трек Ровно

Потап

Український співак та продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) презентував новий трек Ровно. Романтична композиція увійшла до сольного альбому артиста Без рекламы.

Потап зізнався, що пісня Ровно є нетиповою для його репертуару. Цього разу співак вирішив показати себе справжнього, без масок та гумору.

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В основі ліричної композиції лежать сильні чоловічі слова, присвячені коханій жінці.

– Ви знаєте мене як веселого артиста. Але ви ніколи не бачили мене такого, який я є всередині. Я ретельно приховував себе за маскою гумору, успішної людини і експериментатора.

Справжнього мене ви ніколи не бачили і не чули. Цього разу я копнув глибше. У пісні Ровно ви почуєте мене справжнього і побачите мене таким, яким я є всередині себе: люблячим та закоханим, – поділився Потап.

Настя Каменських зворушливо привітала Потапа

Cпівачка Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з Днем народження. Вона зазначила, що дуже пишається своїм чоловіком.

За її словами, у 40-річного Потапа розпочинається новий, але дуже цікавий період життя.

Фото: Потап

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