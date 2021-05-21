У Роттердамі, 18 травня, пройшов другий півфінал Євробачення 2021. Як змінилися ставки букмекерів – читайте на Фактах ICTV.

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 після другого півфіналу досі лідирує представник Італії – гурт Maneskin – 21%. Стільки ж шансів на перемогу має виконавиця з Франції – Barbara Pravi.

На третьому місці розташувалася Мальта, яку представила співачка Destiny – 18%.

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Після свого виступу у другому півфіналі Швейцарія піднялася на четверту сходинку – 9%.

П’ятірку лідерів закриває країнський гурт Go-A – 8%.

Далі йде Ісландія – 6%, Фінляндія – 3%, Болгарія, Кіпр, Сан-Марино, Португалія – 2%.

На останній 26 ступені з найменшим показником букмекерів розташувалася Іспанія – менше 1%.







Як змінилися ставки букмекерів після другого півфіналу Євробачення 2021 / 2 фотографии

Список фіналістів Євробачення 2021

За перемогу у Євробаченні 2021 змагатимуться 26 країн. У фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. А також представник країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Детальніше про те, хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.