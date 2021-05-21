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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Жива і не залізна: The Hardkiss представили новий альбом

Жива і не залізна: The Hardkiss представили новий альбом

Український рок-гурт The Hardkiss презентував новий альбом Жива і не залізна.

У нову роботу музичного колективу увійшло 10 треків, чотири з яких шанувальники почують вперше.

Також один сингл записаний спільно зі співаком Дмитром Монатіком.

– Настав цей довгоочікуваний день – вихід альбому Жива і не залізна. Ми цього дуже сильно чекали, – сказала фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Вона наголосила, що всі пісні в альбомі різні, а гурту дуже важливо, щоб вони сподобалися шанувальникам їхньої творчості.

The Hardkiss переніс концерт на НСК Олімпійський

У квітні The Hardkiss оголосив, що переносить свій перший концерт на НСК Олімпійський. Він повинен був відбутися 29 травня. Причиною стало продовження карантину в Києві до 30 червня.

Юлія Саніна сказала, що їм важливо зберегти атмосферу рок-концерту, тому його відклали більш ніж на рік. Коли відбудеться концерт The Hardkiss на НСК Олімпійському – читайте на Фактах ICTV.

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