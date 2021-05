22 травня в Роттердамі відбувся фінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. Азербайджан виступив під 21-м номером, а представила країну співачка Efendi з піснею Mata Hari.

На сцені Ahoy Arena представниця Азербайджану постала в чорній міні-сукні, прикрашеній камінням. Відомо, що одна з учасниць балету – український хореограф Аделіна Делі.

Читайте Всі пісні фіналістів Євробачення 2021

Концертний номер Efendi вийшов доволі видовищним – яскраві спецефекти, вогонь і чудова хореографія не тільки від балету, але і від представниці Азербайджану.

Mata Hari – Efendi: текст пісні Азербайджану на Євробаченні 2021

I’m a godless spy

I’ma spy, I uncover

All of your secrets, I want them

There’s no stopping me now

I’m a liar

Playing the game of desire

Ain’t gonna leave no survivors

Would you fall for me now?

Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da men, yanan da men, yaman da men

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Undercover

I am a dangerous lover

Drinking my poisonous water

And you’re under my spell

Mesmerizing

Moving my hips, you are trying

You can’t resist, try to fight it

Got a story to tell

Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da men, yanan da men, yaman da men

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Just like Cleopatra

Let’s start a fire (Shh)

Let’s go

Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari

Mata Hari – Efendi: переклад пісні Азербайджану на Євробаченні 2021

Я безбожна шпигунка,

я шпигунка, я розкриваю

всі твої секрети, я хочу їх роздобути.

Мене тепер не зупинити.

Я брехуха,

ведуча гру в бажання.

Нікого не залишу в живих.

Тепер ти б на мене запав?

Як Клеопатра (Аа-аа)

з армією коханців.

Я починаю пожежу.

Я брешу, я палаю, я — зло.

Ма-Ма-Ма-Мата Харі

Мата Харі

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма) Ма-Ма-Ма-Мата Харі.

Мата Харі

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

Мата Харі

Під прикриттям

я небезпечна коханка.

Випий моєї отруєної води,

і ти під моїми чарами.

Заворожуюче

качаю стегнами, ти намагаєшся,

але не можеш чинити опір, намагаєшся боротися,

але тобі є що розповісти.

Як Клеопатра (Аа-аа)

з армією коханців.

Я починаю пожежу.

Я брешу, я палаю, я — зло.

Ма-Ма-Ма-Мата Харі

Мата Харі

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма) Ма-Ма-Ма-Мата Харі.

Мата Харі

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

Мата Харі

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма,

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма,

як Клеопатра.

Влаштуємо пожежу (Шш),

давай.

Ма-ма-ма-ма, Мата Харі

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма, Мата Харі

Мата Харі.

Фінал Євробачення 2021

Сьогодні у Роттердамі – фінал Євробачення 2021. 26 країн-учасниць борються за перемогу та можливість отримати кришталевий мікрофон.

Серед них – український гурт Go-A з піснею Шум. Букмекери прогнозують їм потрапляння у п’ятірку. Ми писали, де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021.

Фото: Eurovision