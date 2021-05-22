Пісенний конкурс Євробачення — подія європейського масштабу, за якою стежать навіть ті, кому не близька сучасна музика. Бо де ще можна вболівати за свою країну та долучитися до вибору переможця?

Україну представляє гурт Go-A. До початку Євробачення Україна не входила в топ-10 можливих переможців, але у півфіналі Go-A наробили шуму і настільки вразили європейських глядачів та експертів, що зараз їх вважають четвертим фаворитом на перемогу.

Трійка претендентів на перемогу від FAVBET: Італія, Франція та Мальта.

Найбільші шанси на перемогу в італійського гурту Maneskin з піснею Zitti E Buoni. На другому місці — мальтійська співачка Destiny з композицією Je Me Casse.

Також у трійці лідерів – французька співачка Барбара Праві, яка виступатиме з піснею Voila.

Серед них варто особливо відзначити італійців, адже не так часто рок-пісня має реальні шанси на перемогу в поп-конкурсі.











FAVBET: Україна – четвертий фаворит на перемогу в Євробаченні / 3 фотографии

Фінал конкурсу Євробачення 2021 відбудеться цієї суботи 22 травня у Роттердамі на Ahoy Arena. Будь всередині Євробачення та вболівай за Україну з FAVBET.

Go-A у фіналі Євробачення 2021

У вівторок, 18 травня, у Роттердамі відбулася велика музична подія – перший півфінал Євробачення 2021. За підсумками конкурсу гурт Go-A від України пройшов у фінал.

На сторінці в Instagram учасники колективу подякували своїм шанувальникам за підтримку та віру в них. Крім цього, Go-A оприлюднив емоційне відео зі своєю реакцією на результати голосування.

Фото: Eurovision