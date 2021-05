22 травня пройшов фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Фінляндія виступила під 16-м номером, а представив країну гурт Blind Channel з піснею Dark Side.

Дивіться онлайн виступ Фінляндії у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Фіни влаштували справжній шабаш на сцені конкурсу. Хлопці з гурту добре впоралися з вокальною частиною. Однак без бунту не обійшлося. Тому рокери періодично миготіли з нецензурними жестами.

Blind Channel на Євробаченні

На початку 2021 року в Фінляндії проходив нацвідбір на Євробачення. За його результатами серед семи фіналістів кращими виявилися хлопці з гурту Blind Channel. Їх пісня Dark Side набрала найбільшу кількість балів.

До слова, Blind Channel – друга рок-команда на Євробаченні 2021. Також на сцені конкурсу виступить представник Італії гурт Maneskin. Хоча порівнювати колективи не доводиться, тому що фіни грають поп-рок, а італійці – альтернативу.

Blind Channel – Dark Side: текст пісні Фінляндії на Євробаченні 2021

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks, all drinks on me

Just another night in my pitch black paradise

Don’t wanna cry, so I gotta get paralyzed

My body is my weapon, so I keep it loaded

‘Til I’m all over the place like my head exploded

Don’t waste your prayers, they can’t save us

Lifestyles of the sick and dangerous

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Likе the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that lifе on the dark side

Life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks, all drinks on me

I’m in a cave of man-made misery

Digging a grave for myself and my enemies

Of all the dark things that keep me wasted

You’re the sweetest I’ve ever tasted

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Like the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Life on the dark side

Just another night in my pitch black paradise

Don’t wanna cry so I gotta get paralyzed

Don’t waste your prayers, they can’t save us

Lifestyles of the sick and dangerous

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Like the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks

All drinks on me

Blind Channel – Dark Side: переклад пісні Фінляндії на Євробаченні 2021

Підніміть вгору середній палець,

Спробуйте, зробіть це і не припиняйте,

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні

Кожен псих на сцені,

Руки вгору і повторюйте за мною:

Імперія фріків, всі напої за мій рахунок.

Ще одна ніч в безпросвітно темному раю,

Не хочу плакати, так що мене паралізує,

Моє тіло – зброя, тому воно завжди заряджене,

Поки мене не розірве на частини, немов голова вибухнула.

Не витрачай час на молитви, вони нас не врятують,

Наш стиль життя – вибір хворих і небезпечних.

Підніміть вгору середній палець,

Спробуйте, зробіть це і не припиняйте,

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні.

Як в клубі 27, постріл в голову,

Ми не хочемо рости.

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні,

Життя на темній стороні.

Кожен псих на сцені,

Руки вгору і повторюйте за мною:

Імперія фріків, всі напої за мій рахунок.

Я в печері страждань, створених людськими руками,

Копаю могилу для себе і своїх ворогів.

З усього темного, що знищує мене,

Ти найсолодше, що я пробував.

Підніміть вгору середній палець,

Спробуйте, зробіть це і не припиняйте,

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні.

Як в клубі 27, постріл в голову,

Ми не хочемо рости.

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні,

Життя на темній стороні.

Ще одна ніч в безпросвітно темному раю,

Не хочу плакати, так що мене паралізує,

Не витрачай час на молитви, вони нас не врятують,

Наш стиль життя – вибір хворих і небезпечних.

Підніміть вгору середній палець,

Спробуйте, зробіть це і не припиняйте,

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні.

Як в клубі 27, постріл в голову,

Ми не хочемо рости.

Я, я, я проживаю це життя на темній стороні,

Життя на темній стороні.

Кожен псих на сцені,

Руки вгору і повторюйте за мною:

Імперія фріків,

Всі напої за мій рахунок.

Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери продемонстрували 26 країн. Україну на сцені у Роттердамі представив гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.

Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.