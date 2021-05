22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Франція виступала під номером двадцять, а представила країну співачка Barbara Pravi з піснею Voila. Дивіться онлайн виступ Франції у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Франція потрапила до низки країн, які автоматично опиняються у фіналі Євробачення 2021. Також у фіналі автоматично опинилися представники Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.

В основі композиції Voila лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.

Текст пісні Barbara Pravi – Voilà

Écoutez moi

Moi la chanteuse à demi

Parlez de moi

À vos amours, à vos amis

Parler leur de cette fille aux yeux noirs

Et de son rêve fou

Moi c’que j’veux c’est écrire des histoires qui arrivent jusqu’à vous

C’est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Regardez moi, ou du moins ce qu’il en reste

Regardez moi, avant que je me déteste

Quoi vous dire, que les lèvres d’une autre ne vous diront pas

C’est peu de chose

Mais moi tout ce que j’ai je le dépose là, voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c’est fini

C’est ma gueule c’est mon cri, me voilà tant pis

Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici

Moi mon rêve mon envie,

Comme j’en crève comme j’en ris

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Ne partez pas, j’vous en supplie restez longtemps

Ça m’sauvera peut-être pas, non

Mais faire sans vous j’sais pas comment

Aimez moi comme on aime un ami qui s’en va pour toujours

J’veux qu’on m’aime

Parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c’est fini

Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi

Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains

Tout c’que j’ai est ici, c’est ma gueule c’est mon cri

Me voilà, me voilà, me voilà

Voilà…

Український переклад пісні Barbara Pravi – Voilà

Послухайте мене,

Я напівспівачка,

Говоріть про мене

Своїм коханим, своїм друзям,

Розкажіть їм про ту чорнооку дівчину

І про її божевільну мрію.

Що я хочу – це писати історії, які дійдуть до вас,

Це і все.

Ось, ось хто я така

І ось я тут, хоча мені, оголеною, страшно, так,

Ось вона я – тут, і в галасі і в тиші.

Подивіться на мене, або хоча б на те, що від цього залишилось.

Подивіться на мене, перш ніж я зненавиджу себе,

Що вам сказати такого, що чужі губи вам не скажуть?

Це не багато

Але все, що я маю, я залишаю тут, ось і все.

Ось, ось хто я така

І ось я тут, навіть якщо не оголилася до кінця.

Це моє горло, це мій крик, і ось я,

Ось вона я, прямо тут.

Я, моя мрія, моє бажання,

Наче я вмираю, ніби я над цим сміюся

Ось вона я – тут, і в галасі і в тиші

Не їдьте, я благаю вас залишіться надовго

Це може і не врятує мене, ні

Але я не знаю, як мені обійтися без вас,

Полюбіть мене так, як ми любимо друга, який назавжди зникає

Я хочу, щоб люди мене любили

Тому що мені не дуже подобається моя фігура.

Ось хто я є,

І ось я тут, навіть якщо не оголилася до кінця,

Ось вона я – тут, і в галасі і в люті теж.

Подивіться нарешті на мене, і на мої очі, і на мої руки,

Все, що я маю – моє горло, це мій крик.

І ось я тут,

Вуаля…

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентують 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.