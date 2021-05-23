22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Франція виступала під номером двадцять, а представила країну співачка Barbara Pravi з піснею Voila. Дивіться онлайн виступ Франції у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.
Франція потрапила до низки країн, які автоматично опиняються у фіналі Євробачення 2021. Також у фіналі автоматично опинилися представники Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.
В основі композиції Voila лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.
Текст пісні Barbara Pravi – Voilà
Écoutez moi
Moi la chanteuse à demi
Parlez de moi
À vos amours, à vos amis
Parler leur de cette fille aux yeux noirs
Et de son rêve fou
Moi c’que j’veux c’est écrire des histoires qui arrivent jusqu’à vous
C’est tout
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Regardez moi, ou du moins ce qu’il en reste
Regardez moi, avant que je me déteste
Quoi vous dire, que les lèvres d’une autre ne vous diront pas
C’est peu de chose
Mais moi tout ce que j’ai je le dépose là, voilà
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
C’est ma gueule c’est mon cri, me voilà tant pis
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Moi mon rêve mon envie,
Comme j’en crève comme j’en ris
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Ne partez pas, j’vous en supplie restez longtemps
Ça m’sauvera peut-être pas, non
Mais faire sans vous j’sais pas comment
Aimez moi comme on aime un ami qui s’en va pour toujours
J’veux qu’on m’aime
Parce que moi je sais pas bien aimer mes contours
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi
Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains
Tout c’que j’ai est ici, c’est ma gueule c’est mon cri
Me voilà, me voilà, me voilà
Voilà…
Український переклад пісні Barbara Pravi – Voilà
Послухайте мене,
Я напівспівачка,
Говоріть про мене
Своїм коханим, своїм друзям,
Розкажіть їм про ту чорнооку дівчину
І про її божевільну мрію.
Що я хочу – це писати історії, які дійдуть до вас,
Це і все.
Ось, ось хто я така
І ось я тут, хоча мені, оголеною, страшно, так,
Ось вона я – тут, і в галасі і в тиші.
Подивіться на мене, або хоча б на те, що від цього залишилось.
Подивіться на мене, перш ніж я зненавиджу себе,
Що вам сказати такого, що чужі губи вам не скажуть?
Це не багато
Але все, що я маю, я залишаю тут, ось і все.
Ось, ось хто я така
І ось я тут, навіть якщо не оголилася до кінця.
Це моє горло, це мій крик, і ось я,
Ось вона я, прямо тут.
Я, моя мрія, моє бажання,
Наче я вмираю, ніби я над цим сміюся
Ось вона я – тут, і в галасі і в тиші
Не їдьте, я благаю вас залишіться надовго
Це може і не врятує мене, ні
Але я не знаю, як мені обійтися без вас,
Полюбіть мене так, як ми любимо друга, який назавжди зникає
Я хочу, щоб люди мене любили
Тому що мені не дуже подобається моя фігура.
Ось хто я є,
І ось я тут, навіть якщо не оголилася до кінця,
Ось вона я – тут, і в галасі і в люті теж.
Подивіться нарешті на мене, і на мої очі, і на мої руки,
Все, що я маю – моє горло, це мій крик.
І ось я тут,
Вуаля…
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