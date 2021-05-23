PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Go-A розриває Spotify: гурт майже у всіх країнах Європи №1 у трендах

Go-A розриває Spotify: гурт майже у всіх країнах Європи №1 у трендах

Пісня українського гурту Go-A Шум (Shum) залетіла у тренди стрімінг-сервісу Spotify. У більшості країн Європи трек Shum перебуває на першому місці.

Так, пісня українських представників на Євробаченні 2021 Shum перебуває на першому місці в Ісландії, Швеції, Данії, Литві та інших країнах.

Читайте
Наш особистий переможець: міжнародні журналісти про шанси Go-A у фіналі Євробачення

У світових трендах Spotify українська пісня на п’ятому місці.

  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
  • Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify
Go-A розриває Spotify: гурт майже у всіх країнах Європи №1 у трендах / 6 фотографий

Go-A на Євробаченні

Український гурт Go-A виступав у першому півфіналі Євробачення 2021 18 травня. За його підсумками гурт пройшов до фіналу, в якому під 19-м номером представлятиме країну.

Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision, Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка