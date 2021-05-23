Пісня Go-A Шум (Shum) для Євробачення 2021 у трендах Spotify

Пісня українського гурту Go-A Шум (Shum) залетіла у тренди стрімінг-сервісу Spotify. У більшості країн Європи трек Shum перебуває на першому місці.

Так, пісня українських представників на Євробаченні 2021 Shum перебуває на першому місці в Ісландії, Швеції, Данії, Литві та інших країнах.

У світових трендах Spotify українська пісня на п’ятому місці.























Go-A розриває Spotify: гурт майже у всіх країнах Європи №1 у трендах / 6 фотографий

Go-A на Євробаченні

Український гурт Go-A виступав у першому півфіналі Євробачення 2021 18 травня. За його підсумками гурт пройшов до фіналу, в якому під 19-м номером представлятиме країну.

Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.