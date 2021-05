22 травня пройшов фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Греція виступила під десятим номером, а представила країну співачка Stefania з піснею Last Dance.

Дивіться онлайн виступ Греції у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Представниця Stefania заспівала досить добре, попри складну постановку. Номер загалом виглядав яскраво і красиво.

Однак виникає відчуття, що ми це вже бачили. Йдеться про номер Сергія Лазарєва, який представляв Росію на Євробаченні у 2015 році. Він тоді посів третє місце, може Греція вирішила скористатися перевіреною формулою: запальна пісня плюс постановка з хромакею.

Що відомо про Stefania на Євробаченні

Stefania – нідерландська співачка, яка має грецьке коріння. Ще у 2016 році на дитячому Євробаченні Stefania представляла Нідерланди.

У 2020 році співачка повинна була представляти Грецію на Євробаченні з піснею Superg!rl, проте конкурс тоді скасували.

Пізніше мовник ERT повідомив, що залишає за Stefania право представляти Грецію на Євробаченні 2021.

Підготовкою артистки до конкурсу займалася грецька компанія Dream Team, яка раніше співпрацювала з Фарідом Маммедовим (2 місце), Дімою Біланом, (2 і 1 місце), Оленою Папарізу (1 місце) та багатьма іншими.

Stefania записала п’ять треків, з яких комісія ERT обрала одну – Last Dance.

Stefania – Last Dance: текст пісні Греції на Євробаченні 2021

My heart was born a radical

Electric and dynamical

I never listened to the remedies

But no forevers, no eternities

Holding on beyond the night

For a shadow that feels right

Holding on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

If our hearts are hanging on a wire

Let’s forget the world below and dance until the end

Let’s dancе

Our last dance

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Lеt’s dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

Oh-oh-oh-ooh-ooh-ooh

My heart was born in neon lights

Floating in space like satellites

Looking for signs of life tonight

As we collide in black and white

Holdin’ on beyond the night

For a shadow that feels right

Holdin’ on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Let’s dance

Oh, last dance

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Let’s dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

This ain’t our last dance

Take a deeper breath before we touch

Running out of time, let’s use it up

And hold me before the morning comes

Let’s dance

Oh-oh

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Let’s dance

Stefania – Last Dance: переклад пісні Греції на Євробаченні 2021

Моє серце від народження непримиренне,

Запалюється і енергійне.

Я ніколи не вірила в рятівні пігулки,

Жодних “Назавжди”, ніяких “Навічно”.

Я крізь ніч простягаю руки

До тіні, в якій приємно,

Крізь ніч простягаю руки до тебе.

Якщо наші мрії зіткані з вогню,

Я б віддала життя, щоб ця мрія знову стала дійсністю.

Якщо наші серця висять на волосинці,

Давай забудемо про цілий світ, що під нами, і будемо танцювати до самого кінця.

Давай станцюємо

Наш останній танець.

Хиткий роман…

Це не останній наш танець.

Давай станцюємо,

О-оу,

Оу-уоу,

О-оу …

Моє серце народилося серед неонових вогнів,

Ширяють у відкритому космосі, немов супутники.

Цієї ночі ми шукаємо ознаки життя,

Врізаючись один в одного в монохромі.

Я крізь ніч простягаю руки

До тіні, в якій приємно,

Крізь ніч простягаю руки до тебе.

Якщо наші мрії зіткані з вогню,

Я б віддала життя, щоб ця мрія знову стала дійсністю.

Давай станцюємо

Наш останній танець.

Хиткий роман…

Це не останній наш танець.

Давай станцюємо,

О-оу,

Оу-уоу,

Це не останній наш танець.

Роблю глибокий вдих перед нашим дотиком.

Наш час спливає, давай використовуємо його по-максимуму!

Тримай мене в обіймах до світанку.

Давай станцюємо,

Оу-оу.

Хиткий роман…

Це не останній наш танець.

Давай станцюємо…

Де дивитися фінал Євробачення 2021

Онлайн-трансляцію міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 можна подивитися на двох українських телеканалах: СТБ та UΛ Перший. Коментаторами заходу стали Сергій Притула та Тимур Мірошниченко.

