22 травня відбувся фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Ісландія виступала під 12-м номером, а представив країну гурт Daði og Gagnamagnið з піснею 10 Years. Дивіться виступ Ісландії на Євробаченні 2021 прямо зараз.
Заради справедливості, глядачі у прямому ефірі Євробачення дивилися не живий виступ гурту Daði og Gagnamagnið, а запис з репетиції, яка проходила 13 травня.
Річ у тому, що напередодні другого півфіналу, 19 травня, один з учасників гурту захворів на коронавірус. Тому всю делегацію Ісландії відправили на самоізоляцію, вони перебувають під наглядом медиків.
Європейський мовний союз ухвалив рішення, що у півфіналі використовуватиметься резервне відео, яке записали на репетиції 13 травня.
За міжнародними прогнозами букмекерів Ісландія знаходиться на шостому місці.
10 Years – Daði og Gagnamagnið: текст пісні Ісландії на Євробаченні 2021
We’ve been together for a decade now
Still everyday I’m lovin’ you more
If I could do it all again
I’d probably do it all the same as before
I don’t wanna know what would’ve happened
if I never had had your love
I didn’t become myself before I met you
I don’t wanna know what would’ve happened
if I never had felt your love
Everything about you I like
We started out so fast
Now we can take it slower
Love takes some timе
Takеs a little time, so take a littlе time
As it ages like wine
How does it keep getting better?
Everyday our love finds a new way to grow
The time we spend together
Hmm, simply feels good
We got a good thing going
And just when I thought that my heart was full
I found places that I never explored
You’re so fascinating
And I can’t remember the last time I was bored
I don’t wanna know what would’ve happened
if I never had had your love
I didn’t become myself before I met you
I don’t wanna know what would’ve happened
if I never had felt your love
Everything about you I like
How does it keep getting better?
Everyday our love finds a new way to grow
(Finds a new way to grow)
The time we spend together
Hmm, feels good
How does it keep getting better?
Every day our love finds a new way to grow
The time we spend together
Hmm, simply feels good
We got a good thing going.
10 Years – Daði og Gagnamagnið: переклад пісні Ісландії на Євробаченні 2021
Ми були разом вже ціле десятиліття
І все ще кожен день я кохаю тебе більше і більше
Якби я міг повторити це все
Напевно, я б зробив все так само
Я не бажаю знати, що сталося б
Якби у мене не було твого кохання
Якби я не зустрів тебе, я б не став собою
Я не бажаю знати, що сталося б
Якби у мене не було твого кохання
Мені в тобі подобається все
У нас все почалося так швидко
Тепер ми можемо сповільнитися
Але коханню потрібен час,
Йому потрібен час, так що не поспішай
Воно старіє, як вино
Як все стає тільки краще?
Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости
Час, який ми проводимо разом
Мм, просто чудове
У нас все добре
І навіть тоді, коли я думав, що моє серце вже заповнене
Я знайшов місця, які ще не досліджував
Ти так чарівна
І я не пам’ятаю останній раз, коли нудьгував
Я не бажаю знати, що сталося б
Якби у мене не було твоєї любові
Якби я не зустрів тебе, я б не став собою
Я не бажаю знати, що сталося б
Якби у мене не було твоєї любові
Мені в тобі подобається все
Як все стає тільки краще?
Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости
(Знаходить спосіб рости)
Час, який ми проводимо разом
Мм, чудове
Як все стає тільки краще?
Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости
Час, який ми проводимо разом
Мм, просто чудове
У нас все добре.
Фінал Євробачення 2021
Сьогодні, 22 травня, в Роттердамі – фінал Євробачення 2021. 26 країн-учасниць борються за перемогу в пісенному конкурсі та можливість отримати кришталевий мікрофон.
Серед них – український гурт Go-A з піснею Шум. Букмекери прогнозують їм потрапляння в п’ятірку.
Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.