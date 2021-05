22 травня відбувся фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Ісландія виступала під 12-м номером, а представив країну гурт Daði og Gagnamagnið з піснею 10 Years. Дивіться виступ Ісландії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Заради справедливості, глядачі у прямому ефірі Євробачення дивилися не живий виступ гурту Daði og Gagnamagnið, а запис з репетиції, яка проходила 13 травня.

Річ у тому, що напередодні другого півфіналу, 19 травня, один з учасників гурту захворів на коронавірус. Тому всю делегацію Ісландії відправили на самоізоляцію, вони перебувають під наглядом медиків.

Європейський мовний союз ухвалив рішення, що у півфіналі використовуватиметься резервне відео, яке записали на репетиції 13 травня.

За міжнародними прогнозами букмекерів Ісландія знаходиться на шостому місці.

10 Years – Daði og Gagnamagnið: текст пісні Ісландії на Євробаченні 2021

We’ve been together for a decade now

Still everyday I’m lovin’ you more

If I could do it all again

I’d probably do it all the same as before

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had felt your love

Everything about you I like

We started out so fast

Now we can take it slower

Love takes some timе

Takеs a little time, so take a littlе time

As it ages like wine

How does it keep getting better?

Everyday our love finds a new way to grow

The time we spend together

Hmm, simply feels good

We got a good thing going

And just when I thought that my heart was full

I found places that I never explored

You’re so fascinating

And I can’t remember the last time I was bored

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had felt your love

Everything about you I like

How does it keep getting better?

Everyday our love finds a new way to grow

(Finds a new way to grow)

The time we spend together

Hmm, feels good

How does it keep getting better?

Every day our love finds a new way to grow

The time we spend together

Hmm, simply feels good

We got a good thing going.

10 Years – Daði og Gagnamagnið: переклад пісні Ісландії на Євробаченні 2021

Ми були разом вже ціле десятиліття

І все ще кожен день я кохаю тебе більше і більше

Якби я міг повторити це все

Напевно, я б зробив все так само

Я не бажаю знати, що сталося б

Якби у мене не було твого кохання

Якби я не зустрів тебе, я б не став собою

Я не бажаю знати, що сталося б

Якби у мене не було твого кохання

Мені в тобі подобається все

У нас все почалося так швидко

Тепер ми можемо сповільнитися

Але коханню потрібен час,

Йому потрібен час, так що не поспішай

Воно старіє, як вино

Як все стає тільки краще?

Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости

Час, який ми проводимо разом

Мм, просто чудове

У нас все добре

І навіть тоді, коли я думав, що моє серце вже заповнене

Я знайшов місця, які ще не досліджував

Ти так чарівна

І я не пам’ятаю останній раз, коли нудьгував

Я не бажаю знати, що сталося б

Якби у мене не було твоєї любові

Якби я не зустрів тебе, я б не став собою

Я не бажаю знати, що сталося б

Якби у мене не було твоєї любові

Мені в тобі подобається все

Як все стає тільки краще?

Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости

(Знаходить спосіб рости)

Час, який ми проводимо разом

Мм, чудове

Як все стає тільки краще?

Кожен день наше кохання знаходить спосіб рости

Час, який ми проводимо разом

Мм, просто чудове

У нас все добре.

Фінал Євробачення 2021

Сьогодні, 22 травня, в Роттердамі – фінал Євробачення 2021. 26 країн-учасниць борються за перемогу в пісенному конкурсі та можливість отримати кришталевий мікрофон.

Серед них – український гурт Go-A з піснею Шум. Букмекери прогнозують їм потрапляння в п’ятірку.

Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.