22 травня пройшов фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Ізраїль виступив під третім номером, а представила країну співачка Eden Alene з танцювальною піснею Set Me Free.

Дивіться онлайн виступ Ізраїлю у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

20-річна співачка Eden Alene розпочала вокальну кар’єру у 2017 році після того, як перемогла на шоу X Factor. Згодом дівчина випустила перший сольний трек Better, а пізніше вирішила спробувати свої сили на Національному відборі.

На сцені у Роттердамі Eden Alene з’явилася у білому вбранні в оточенні танцюристів. На голові у виконавиці корона з коси.

У завершенні виступу виконавиця скинула білий піджак та залишилася у відвертій чорній сукні. Конкурсний номер Eden Alene вийшов динамічним та яскравим. На тлі співачки видніється яскравий напис Set Me Free.

Set Me Free – Eden Alene: текст пісні Ізраїлю на Євробаченні 2021

Take a look what we’ve become

It’s been so long getting you out of my life

I feel so strong

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Feeling like in prison

Looking for the reason

I don’t wanna say goodbye

Feels like no tomorrow

Everywhere that I go

Babe I’m gonna lose my mind

Just another story

Tell me not to worry

Everything will be just fine

Used to be your treasure now I’m gone forever

Think I’m going back in time

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Life has been so easy

Used to call us cheesy

It was paradise in my bed so lonely

You’re the one and only

Hell, I know I paid my price

Clock is ticking tik-tak

Everything is chik-chak

And I don’t know what to do

People tell me honey

Yalla balaganim

One day dreams will become true

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

I’m so awesome, come and get some

What are we living for? (Oh)

I’m your reason, spicy season

Like we did before

Come let me take you higher and set the place on fire

Twenty twenty-one degrees

Feel my beating heart and

Set me free

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Just set me free

Set Me Free – Eden Alene: переклад пісні Ізраїлю на Євробаченні 2021

Звільни мене

Подивися, у що ми перетворилися.

Я так довго не могла викинути тебе зі свого життя

Я відчуваю себе такою сильною

Звільни мене

Відчуй, як моє серце б’ється в гармонії.

Не підведи мене

Відчуваю себе як у в’язниці

шукаю причину

Я не хочу прощатися

Таке відчуття, що завтра не настане

Куди б я не пішла

Дитинка, я зійду з розуму.

Просто ще одна історія

Скажи мені не хвилюватися

І що все буде добре.

Раніше я була твоїм скарбом, а тепер я пішла назавжди.

Думаю, я повертаюся в минуле.

Звільни мене

Відчуй, як моє серце б’ється в досконалої гармонії.

Не підведи мене

О, о, о я зроблю це сама,

О, о, о зупини це безумство.

О, о, о я зроблю це сама,

О, о, о зупини це безумство.

Життя була таким легким

Зазвичай нас називали солодкими,

Це був рай, коли в моєму такому самотньою ліжку,

Ти був єдиним і неповторним,

Чорт забирай, я знаю, що заплатила свою ціну

Годинник цокає тик-так,

Все швидше,

І я не знаю, що робити.

Люди кажуть мені “мила,

Все налагодиться,

Одного разу мрії стануть реальністю”

Звільни мене

Відчуй, як моє серце б’ється в досконалої гармонії.

Не підведи мене

О, о, о я зроблю це сама,

О, о, о зупини це безумство.

О, о, о я зроблю це сама,

О, о, о зупини це безумство.

Я така класна, можеш дізнатися мене ближче,

Для чого ми живемо? (О)

Я – твій сенс, як гостра приправа,

Так само, як і раніше.

Давай, я допоможу тобі відчути цей кайф і підпалити це місце

на 2021 градус.

Відчуй моє б’ється серце і

Звільни мене.

Звільни мене

Відчуй, як моє серце б’ється в досконалій гармонії.

Не підведи мене,

Звільни мене.

Відчуй, як моє серце б’ється в досконалій гармонії.

Не підведи мене,

Просто звільни мене.

Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери продемонструють 26 країн. Україна на сцені у Роттердамі представить гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.

Подивитися онлайн трансляцію міжнародного конкурсу можна на двох українських телеканалах.

