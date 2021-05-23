22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Молдова виступала під номером чотирнадцять, а представила країну співачка Natalia Gordienko з піснею Sugar. Дивіться онлайн виступ Молдови в фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Протягом виступу в мікрофон було чутно гучне дихання Natalia Gordienko, що відволікало від номера. Однак загалом виступ вийшов форматним і запальним. Співачка танцювала на рівні з балетом і чудово витягувала високі ноти. Але знову ж таки відчуття, що ми це вже бачили. Номер сильно схожий на виступ Ані Лорак. До слова, обох співачок до конкурсу готував російський артист Філіп Кіркоров, і через 10 років мало що змінилося.

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентують 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.