Євробачення 2021: під яким номером виступить Україна у фіналі

Вже сьогодні, 22 травня, у Роттердамі, відбудеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Свої виступи на сцені Ahoy Arena продемонструють 26 країн-учасниць.

Під яким номером виступатиме представник України електро-фолк гурт Go-A – дивіться на Фактах ICTV.

У фіналі Євробачення 2021 Україна виступатиме у другій частині конкурсу. Колектив Go-A вийде на головну сцену Європи під 19-м номером.

Порядок виступів всіх фіналістів визначили організатори конкурсу за допомогою спеціального жеребкування. Воно проходило після другого півфіналу, коли стали відомі імена всіх учасників.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 впевнено лідирує Італія, яку представлятиме гурт Maneskin. Другу позицію займає співачка Барбара Праві з Франції, а трійку лідерів закриває представниця Мальти – Destiny.

Далі йдуть представники Швейцарії та України. За прогнозами букмекерів вони мають однакові шанси для перемоги на Євробаченні 2021.