22 травня в Роттердамі відбувся фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Україна виступала під 19-им номером, а представила країну група група Go-A з піснею Шум. Дивіться виступ України на Євробаченні 2021 прямо зараз.

В основі номера, як і в тексті пісні Шум, лежить пробудження всього живого, закликання весни та початок чогось нового.

Яскрава графіка, візуальні ефекти та хореографія гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A.

Фронтвумен музичного колективу Катерина Павленко постала на сцені в зеленій шубі, яка несе в собі тонкий натяк на народний елемент.

Сам трек Шум – це адаптація українського обряду водіння Шуму під сучасні реалії.

Варто зазначити, що вперше на сцені Євробачення прозвучала україномовна пісня.

За міжнародними прогнозами букмекерів Україна знаходиться на четвертому місці.

Go-A – Шум: текст пісні України на Євробаченні 2021

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо, гуляти підемо

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили, весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Go-A – Шум: переклад пісні України на Євробаченні 2021

Весняночка, весняночка

Где ты зимовала?

В садике на кленочку

Рубашечку пряла

Там в лесу на юзлесе

Сова в дуду дует

Спою песню

Пусть она слышит

Заплетися, шуме, барвинком

Я тебе пою веснушку

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Приди, приди, весняночко

Да и не замешкайся

А мы выйдем на юлицу

Будем любить

Весняночко, паняночко

Загляни в окошко

Спели песню

Засветило солнце

Давай, давай заплетем шума

Заплетем, гулять пойдем

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, Сею, сею зелененькие

Заплетися, шуме, заплетися

Барвинком, шуме, застелись

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Весняночка, весняночка

Где ты зимовала?

В садике на кленочку

Рубашечку пряла

Ой в лесу на юзлесе

Сова в дуду дует

Спою песню

Пусть она слышит

Заплетися шуме барвинком

Я тебе пою веснушку

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Давай, давай наделали шума

Наделали, весну разбудили

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Де дивитися фінал Євробачення 2021

Сьогодні, 22 травня, о 22.00 за київським часом в Роттердамі розпочався фінал Євробачення 2021.

У фіналі виступить 26 учасників. Ми писали де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021.

Фото: Eurovision