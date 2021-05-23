22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Швейцарія виступала під номером одинадцять, а представив країну співак Tout l’Univers з піснею Tout l’Univers. Дивіться онлайн виступ Швейцарії в фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Gjon’s Tears точно прикував увагу єврофанів до свого виступу. Якщо хтось очікував нудну баладу, то він явно помилився. Вокал, постановка та атмосфера – в номері Gjon’s Tears зійшлися всі зірки.

Gjon’s Tears на Євробаченні

Швейцарський мовник зберіг за Гьоном право представляти країну на Євробаченні 2021, бо у 2020-му конкурс скасували. Однак пісню довелося таки змінити.

Пошук нової конкурсної пісні стартував на початку листопада 2020 року. Для цього SRF провів низку сесій з написання пісень за участю самого Gjon’s Tears та авторів з Швейцарії та інших країн.

За півтора місяці було записано 20 композицій. Остаточне рішення ухвалили дві команди журі.

Текст пісні Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Laisse le vent qui frôle

Sa main sur mon épaule

Le vide dans ma tête

Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline

Derrière un champ de ruines

Le moment de grandir

Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Que deviendront nos souffles

S’ils restent sur le bord?

Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Derrière mes paupières

Trouver de l’air

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles et des ressacs

Nous nous retrouvons au point d’impact

Comment soigner nos coeurs qui éclatent?

Tout l’univers

Переклад пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers

Я відчуваю дотики вітру

На своєму плечі,

В голові порожнеча,

І ніде сховатися

Світанок згасає

Вдалині за руїнами,

Настав час подорослішати

І відпустити тебе.

Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,

І бачу, що ця біль зробила зі мною.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів, поки навколо все вибухає,

Я опиняюся в самому епіцентрі

Без тебе

Що трапиться,

Коли нам не вистачатиме повітря?

Ця любов викручує нам руки.

Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,

І бачу, що ця біль зробила зі мною.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів, поки навколо все вибухає,

Я опиняюся в самому епіцентрі

Без тебе,

Закривши очі,

Намагаюся дихати.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів і хвиль,

Ми опинилися в самому епіцентрі.

Як вилікувати серця, які розриваються?

Цілий Всесвіт…

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентують 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.