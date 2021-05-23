22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Швейцарія виступала під номером одинадцять, а представив країну співак Tout l’Univers з піснею Tout l’Univers. Дивіться онлайн виступ Швейцарії в фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.
Gjon’s Tears точно прикував увагу єврофанів до свого виступу. Якщо хтось очікував нудну баладу, то він явно помилився. Вокал, постановка та атмосфера – в номері Gjon’s Tears зійшлися всі зірки.
Gjon’s Tears на Євробаченні
Швейцарський мовник зберіг за Гьоном право представляти країну на Євробаченні 2021, бо у 2020-му конкурс скасували. Однак пісню довелося таки змінити.
Пошук нової конкурсної пісні стартував на початку листопада 2020 року. Для цього SRF провів низку сесій з написання пісень за участю самого Gjon’s Tears та авторів з Швейцарії та інших країн.
За півтора місяці було записано 20 композицій. Остаточне рішення ухвалили дві команди журі.
Текст пісні Gjon’s Tears – Tout l’Univers
Laisse le vent qui frôle
Sa main sur mon épaule
Le vide dans ma tête
Pas la moindre cachette
C’est l’aube qui décline
Derrière un champ de ruines
Le moment de grandir
Ne pas te retenir
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Que deviendront nos souffles
S’ils restent sur le bord?
Cet amour qui nous tord
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Derrière mes paupières
Trouver de l’air
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles et des ressacs
Nous nous retrouvons au point d’impact
Comment soigner nos coeurs qui éclatent?
Tout l’univers
Переклад пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers
Я відчуваю дотики вітру
На своєму плечі,
В голові порожнеча,
І ніде сховатися
Світанок згасає
Вдалині за руїнами,
Настав час подорослішати
І відпустити тебе.
Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,
І бачу, що ця біль зробила зі мною.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів, поки навколо все вибухає,
Я опиняюся в самому епіцентрі
Без тебе
Що трапиться,
Коли нам не вистачатиме повітря?
Ця любов викручує нам руки.
Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,
І бачу, що ця біль зробила зі мною.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів, поки навколо все вибухає,
Я опиняюся в самому епіцентрі
Без тебе,
Закривши очі,
Намагаюся дихати.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів і хвиль,
Ми опинилися в самому епіцентрі.
Як вилікувати серця, які розриваються?
Цілий Всесвіт…
Фіналісти Євробачення 2021
У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентують 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.
Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.
Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.