У Роттердамі, 22 травня, пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Представниця Кіпру співачка Елена Царгіну виступила під першим номером з піснею El Diablo. Дивіться онлайн виступ Кіпру у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Представниця Кіпру співає про те, що закохалася та віддала своє серце дияволу. Вона порівнює любов з вогнем. Номер вийшов яскравим, крім постановки балету, позаду учасників вирувало полум’я.

За міжнародними прогнозами букмекерів Кіпр знаходиться на 11 місці.

El Diablo – Елена Цагріну: текст пісні Кіпру на Євробаченні 2021

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

Tonight we’re gonna burn in a party

We wild as fire that’s on the loose

Hotter than sriracha on our bodies

T-taco – tamale – yeah, that’s my mood

All this spicy melts my icy edges, baby, it’s true

Tonight we gonna burn in a party

It’s heaven in hell with you.

Mama-mamacita, tell me what to do?

Lo-la-lo-la-loca, I’m brеaking the rules.

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo.

Tonight we’re gonna dance in the moonlight

Dripping our lashes on the floor

Hair flip-flip, made you look twice

Touch me, touch me, mi amor

All this spicy melts my icy edges, baby, for sure

Tonight we’re gonna dance in the moonlight

And then we’re gonna do it some more.

Mama-mamacita, tell me what to do

Lo-la-lo-la-loca, I’m breaking the rules.

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

El diablo

El Diablo – Елена Цагріну: переклад пісні Кіпру на Євробаченні 2021

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я здалася, я здалася,

Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.

Сьогодні ввечері ми будемо горіти на вечірці

Ми дикі, як вогонь, який на волі

Гаряче, ніж шрірача на наших тілах

Т-тако-тамале-так, це мій настрій

Вся ця пряність розтоплює мій лід, малюк, це правда.

Сьогодні ввечері ми будемо горіти на вечірці,

Це рай в пеклі з тобою.

Мама-мамочка, скажи, що мені робити?

Сума-сума-божевільна, я порушую правила.

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я здалася, я здалася,

Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.

Диявол, диявол

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Сьогодні ввечері ми будемо танцювати в місячному світлі,

Кидаю вії на підлогу.

Трясу волоссям, змусила тебе дивитися двічі,

Доторкнися до мене, доторкнися до мене, моя любов.

Вся ця пряність розтоплює мій лід, малюк, це правда.

Сьогодні ввечері ми будемо танцювати в місячному світлі

А потім ми зробимо це ще раз

Мама-мамочка, скажи, що мені робити?

Сума-сума-божевільна, я порушую правила.

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я здалася, я здалася,

Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.

Диявол, диявол

Я закохалася, я закохалася..

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я люблю диявола

Я люблю диявола

Я люблю диявола

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я здалася, я здалася,

Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.

Диявол, диявол

Я закохалася, я закохалася.

Я віддала своє серце дияволу, дияволу.

Я люблю диявола,

Диявол.

Трансляція фіналу Євробачення 2021

Сьогодні, 22 травня, о 22.00 за київським часом розпочався фінал Євробачення 2021, яке проходить у Роттердамі.

У фіналі виступить 26 учасників, серед яких представник від України – гурт Go-A. Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021 – детальніше на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision