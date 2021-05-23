У Роттердамі, 22 травня, пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Представниця Кіпру співачка Елена Царгіну виступила під першим номером з піснею El Diablo. Дивіться онлайн виступ Кіпру у фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.
Представниця Кіпру співає про те, що закохалася та віддала своє серце дияволу. Вона порівнює любов з вогнем. Номер вийшов яскравим, крім постановки балету, позаду учасників вирувало полум’я.
За міжнародними прогнозами букмекерів Кіпр знаходиться на 11 місці.
El Diablo – Елена Цагріну: текст пісні Кіпру на Євробаченні 2021
I fell in love, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I gave it up, I gave it up
Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.
Tonight we’re gonna burn in a party
We wild as fire that’s on the loose
Hotter than sriracha on our bodies
T-taco – tamale – yeah, that’s my mood
All this spicy melts my icy edges, baby, it’s true
Tonight we gonna burn in a party
It’s heaven in hell with you.
Mama-mamacita, tell me what to do?
Lo-la-lo-la-loca, I’m brеaking the rules.
I fell in lovе, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I gave it up, I gave it up
Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.
El diablo, el diablo
I fell in love, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo.
Tonight we’re gonna dance in the moonlight
Dripping our lashes on the floor
Hair flip-flip, made you look twice
Touch me, touch me, mi amor
All this spicy melts my icy edges, baby, for sure
Tonight we’re gonna dance in the moonlight
And then we’re gonna do it some more.
Mama-mamacita, tell me what to do
Lo-la-lo-la-loca, I’m breaking the rules.
I fell in lovе, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I gave it up, I gave it up
Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.
El diablo, el diablo
I fell in love, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I love el diablo
I love el diablo
I love el diablo
I fell in lovе, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I gave it up, I gave it up
Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.
El diablo, el diablo
I fell in love, I fell in love
I gave my heart to el diablo, el diablo
I love el diablo
El diablo
El Diablo – Елена Цагріну: переклад пісні Кіпру на Євробаченні 2021
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я здалася, я здалася,
Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.
Сьогодні ввечері ми будемо горіти на вечірці
Ми дикі, як вогонь, який на волі
Гаряче, ніж шрірача на наших тілах
Т-тако-тамале-так, це мій настрій
Вся ця пряність розтоплює мій лід, малюк, це правда.
Сьогодні ввечері ми будемо горіти на вечірці,
Це рай в пеклі з тобою.
Мама-мамочка, скажи, що мені робити?
Сума-сума-божевільна, я порушую правила.
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я здалася, я здалася,
Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.
Диявол, диявол
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Сьогодні ввечері ми будемо танцювати в місячному світлі,
Кидаю вії на підлогу.
Трясу волоссям, змусила тебе дивитися двічі,
Доторкнися до мене, доторкнися до мене, моя любов.
Вся ця пряність розтоплює мій лід, малюк, це правда.
Сьогодні ввечері ми будемо танцювати в місячному світлі
А потім ми зробимо це ще раз
Мама-мамочка, скажи, що мені робити?
Сума-сума-божевільна, я порушую правила.
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я здалася, я здалася,
Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.
Диявол, диявол
Я закохалася, я закохалася..
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я люблю диявола
Я люблю диявола
Я люблю диявола
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я здалася, я здалася,
Тому що він говорить мені, що я його ангел, я його ангел.
Диявол, диявол
Я закохалася, я закохалася.
Я віддала своє серце дияволу, дияволу.
Я люблю диявола,
Диявол.
Трансляція фіналу Євробачення 2021
Сьогодні, 22 травня, о 22.00 за київським часом розпочався фінал Євробачення 2021, яке проходить у Роттердамі.
У фіналі виступить 26 учасників, серед яких представник від України – гурт Go-A. Де дивитися онлайн фінал Євробачення 2021 – детальніше на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision