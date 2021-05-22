Вже 22 травня відбудеться фінал Євробачення 2021. Телеглядачі та професійне журі визначать переможця пісенного конкурсу. Їхні голоси будуть розділені по 50%.

Лінія для голосування відкриється після того, як виступлять всі учасники фіналу Євробачення 2021 і будуть відкриті протягом 15 хвилин.

Для того, щоб проголосувати в Україні за вподобаного учасника, потрібно відправити порядковий номер його виступу на спеціальний номер 7576. Варто зазначити, що за українських представників з території України голосувати не можна – голос не буде зарахований.

Також проголосувати за вподобаного учасника можна за допомогою спеціального додатку Eurovision Song Contest.

За одного учасника можна відправити максимум 20 смс.

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Варто зазначити, що Україна все ж може обійти систему та проголосувати за свого представника на Євробаченні 2021. Для цього знадобиться сім-карта одного з операторів країн-учасниць Євробачення 2021. Плата за повідомлення можливо буде вищою, оскільки ви перебуваєте на території країни, яка може входити в зону роумінгу.

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Трансляцію фіналу Євробачення 2021 можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ і UΛ Перший. Початок о 22.00 за київським часом.

Також буде доступна онлайн-трансляція в Інтернеті. Детальніше про те, де та коли дивитися фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision