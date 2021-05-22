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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Юля Зайка про фінал Холостяка: Моє серце лопнуло як повітряна куля

Юля Зайка про фінал Холостяка: Моє серце лопнуло як повітряна куля

На телеканалі СТБ пройшов фінал романтичного реаліті-шоу Холостяк. Головний герой Михайло Заливако відмовив Юлі Бельченко, вручивши каблучку інший фіналістці – Анні Богдан.

Коли холостяк проводжав дівчину до автомобіля, то вона гірко плакала і не могла зрозуміти, чому слова Михайла, які він їй говорив, розходяться з його рішенням. Під час поїздки в машині Юля зізналася, що їй вкотре розбили серце.

– Ти сказав, що це не кохання. Відчуття такі ніби моє серце лопнуло, як повітряна куля, в яку встромили кінджал, – написала в Instagram Юля в день фіналу.

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Вона додала, що їй погано, а всередині у неї лише огидне відчуття.

– Коли розбивається серце всередині порожнеча, вакуум і пече біль. У голові дзвенить лише одне питання: за що ти так зі мною? – підкреслила Юля.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.

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