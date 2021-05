22 травня відбувся фінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Литва виступала під номером вісімнадцять, а представив країну гурт The Roop з піснею Discoteque. Дивіться онлайн виступ Литви в фіналі Євробачення 2021 прямо зараз.

Музичний колектив The Roop виступив з піснею Discoteque. Учасники гурту постали на сцені в жовтих костюмах.

Трек Discoteque відповідає своїй назві та є доволі запальним. Він про музику, ритм і рух. Соліст The Roop співає про те, що танцювати одному – це нормально.

Текст пісні The Roop – Discoteque

Okay, I feel the rhythm

Something’s going on here

The music flows through my veins

It’s taking over me, it’s slowly kicking in

My eyes are blinking and I don’t know what is happening

I can’t control it, don’t wanna end it

There’s no one here and I don’t care

I feel it’s safe to dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dance alone), dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dance alone), dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dancе alone), dance alone, dancе alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

Dance alone, dance alone (Alone)

Dance alone (Alone), dance alone (Alone)

I got the moves, it’s gonna blow

Dance alone, dance alone

Dance alone, dance alone

By dancing on my own

I’m healing wounded soul

My body shaking hard

It’s breaking, have to let it go

I need to get up and put my hands up

There’s no one here and I don’t care

I feel it’s safe to dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

Dance alone, dance alone (Alone)

Dance alone (Alone), dance alone (Alone)

I got the moves, it’s gonna blow

Dance alone, dance alone

Dance alone, dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

I got the moves, it’s gonna blow

It is okay to dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

I got the moves, it’s gonna blow

It is okay to dance alone

Переклад пісні The Roop – Discoteque

Добре, я відчуваю ритм

Щось тут відбувається

Музика тече моїми венами

Це мене опановує, повільно впливає на мене

Я блимаю очима і не знаю, що відбувається.

Я це не можу контролювати, я не хочу це закінчувати

Тут нікого немає і мене все одно

Я відчуваю, що це безпечно – танцювати на самоті (Танцювати на самоті)

Танцювати на самоті (Танцювати на самоті), танцювати на самоті (Танцювати на самоті),

Танцювати на самоті (Танцювати на самоті), танцювати на самоті (Танцювати на самоті),

Танцювати на самоті (Танцювати на самоті ), танцювати на самоті (Танцювати на самоті)

Давай влаштуємо дискотеку прямо у мене вдома,

Це нормально – танцювати на самоті

Танцювати наодинці, танцювати на самоті (на самоті),

Танцювати на самоті (на самоті), танцювати на самоті (на самоті)

Я зрозумів рухи, ми взірвемо танцпол

Танцюючи сам з собою

Я зцілюю свою поранену душу

Моє тіло сильно трясеться,

Воно ламається, я маю це відпустити

Я повинен встати і підняти догори мої руки

Тут нікого немає і мені все одно

Я відчуваю, що це безпечно – танцювати на самоті

Давай влаштуємо дискотеку прямо у мене вдома,

Це нормально – танцювати на самоті

Танцювати наодинці, танцювати на самоті (на самоті),

Танцювати на самоті (на самоті), танцювати на самоті (на самоті)

Я зрозумів рухи, ми взірвемо танцпол

Танцювати на самоті, танцювати на самоті

Танцювати на самоті, танцювати на самоті

Давай влаштуємо дискотеку прямо у мене вдома,

Це нормально – танцювати на самоті

Я зрозумів рухи, ми взірвемо танцпол

Це нормально – танцювати на самоті

Давай влаштуємо дискотеку прямо у мене вдома,

Це нормально – танцювати на самоті

Я зрозумів рухи, ми взірвемо танцпол

Це нормально – танцювати насамоті

Фіналісти Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 свої номери презентують 26 учасників, зокрема український гурт Go-A.

Дехто з конкурсантів зупинився на лаконічному номері, хтось зосередився на складному виступі, а хтось намагається створити унікальний вайб на сцені.

Всі виступи фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision