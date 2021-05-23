Де пройде Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2022 році буде проходити в Італії.

За підсумками фіналу Євробачення 2021 переміг гурт Maneskin, який представляв країну цього року. Тому у 2022 році конкурс буде приймати Італія.

Читайте Хто здобув перемогу на Євробаченні 2021

Однак, поки не можна сказати, яке саме місто прийматиме Євробачення 2022, бо це рішення ухвалює влада країни. Часто міста виставляють свою на кандидатуру, а потім громадянам пропонують проголосувати за свого фаворита. Тому місто, яке прийматиме конкурс, ми дізнаємося тільки за кілька місяців.

Результати Євробачення 2021

22 травня в Роттердамі в фіналі Євробачення свої номери представили 26 конкурсантів, зокрема гурт Go-A. Українці виступали 19-ми.

Після виступів конкурсантів, прес-аташе кожної країни-учасниці оголосив бали свого журі. Далі до них приплюсували оцінки за підсумками глядацького голосування.

Результати голосування на Євробаченні 2021 – дивіться в матеріалі від Фактів ICTV.