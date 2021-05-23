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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Де пройде Євробачення 2022

Де пройде Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2022 році буде проходити в Італії. 

За підсумками фіналу Євробачення 2021 переміг гурт Maneskin, який представляв країну цього року. Тому у 2022 році конкурс буде приймати Італія. 

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Однак, поки не можна сказати, яке саме місто прийматиме Євробачення 2022, бо це рішення ухвалює влада країни. Часто міста виставляють свою на кандидатуру, а потім громадянам пропонують проголосувати за свого фаворита. Тому місто, яке прийматиме конкурс, ми дізнаємося тільки за кілька місяців.

Результати Євробачення 2021

22 травня в Роттердамі в фіналі Євробачення свої номери представили 26 конкурсантів, зокрема гурт Go-A. Українці виступали 19-ми.

Після виступів конкурсантів, прес-аташе кожної країни-учасниці оголосив бали свого журі. Далі до них приплюсували оцінки за підсумками глядацького голосування.

Результати голосування на Євробаченні 2021 – дивіться в матеріалі від Фактів ICTV.

Фото: Eurovision

Читайте: Хто переміг на Євробаченні 2021

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