Де пройде Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2022 році буде проходити в Італії.
За підсумками фіналу Євробачення 2021 переміг гурт Maneskin, який представляв країну цього року. Тому у 2022 році конкурс буде приймати Італія.
Однак, поки не можна сказати, яке саме місто прийматиме Євробачення 2022, бо це рішення ухвалює влада країни. Часто міста виставляють свою на кандидатуру, а потім громадянам пропонують проголосувати за свого фаворита. Тому місто, яке прийматиме конкурс, ми дізнаємося тільки за кілька місяців.
Результати Євробачення 2021
22 травня в Роттердамі в фіналі Євробачення свої номери представили 26 конкурсантів, зокрема гурт Go-A. Українці виступали 19-ми.
Після виступів конкурсантів, прес-аташе кожної країни-учасниці оголосив бали свого журі. Далі до них приплюсували оцінки за підсумками глядацького голосування.
Результати голосування на Євробаченні 2021 – дивіться в матеріалі від Фактів ICTV.