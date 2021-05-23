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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Гіпноз, рейв і мурахи по шкірі: мережа про виступ України в фіналі Євробачення 2021

Go-A євробачення 2021

У Роттердамі 22 травня відбувся грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Україна виступала під 19-м номером, а представляв країну електро-фольк гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.

Як публіка відреагувала на виступ Go-A у фіналі Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

  •  Це було дуже круто!
  • Єдиний номер, від якого мурахи по шкірі.
  • Гордість нашої країни!
  • Одна із найкращих пісень цього року! – пишуть у мережі.

 

  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
  • Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України
Гіпноз, рейв і мурахи по шкірі: мережа про виступ України в фіналі Євробачення 2021 / 14 фотографий

Як Україна виступила у фіналі Євробачення 2021

Конкурсний номер гурту Go-A у фіналі Євробачення 2021 вразив глядачів своєю неординарністю. На сцені Ahoy Arena солістка гурту Катерина Павленко постала у зеленій шубі, а всі інші учасники колективу – у білих костюмах.

Виступ гармонійно доповнювали спецефекти, яскрава графіка та ритмічна хореографія. В основі номеру лежить пробудження всього живого. Піснею Шум гурт Go-A закликає публіку прокинутися від інформаційного шуму та зрозуміти, що вже прийшла весна.

Виступ України у фіналі Євробачення 2021 – дивіться онлайн на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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