Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України

У Роттердамі 22 травня відбувся грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Україна виступала під 19-м номером, а представляв країну електро-фольк гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.

Як публіка відреагувала на виступ Go-A у фіналі Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Це було дуже круто!

Єдиний номер, від якого мурахи по шкірі.

Гордість нашої країни!

Одна із найкращих пісень цього року! – пишуть у мережі.























































Гіпноз, рейв і мурахи по шкірі: мережа про виступ України в фіналі Євробачення 2021 / 14 фотографий

чесно кажучи, тепер неважливо, яке місце займе Україна. просто дякую Go-a за українську мову, український фольклор, українську душу. в такі моменти розумію, чому пишаюся тим, що Україна моя Батьківщина????????#євробачення #eurovision #Go_a pic.twitter.com/dLrdHCZrtO — фуфломіцин (@krumpell) May 22, 2021

Як Україна виступила у фіналі Євробачення 2021

Конкурсний номер гурту Go-A у фіналі Євробачення 2021 вразив глядачів своєю неординарністю. На сцені Ahoy Arena солістка гурту Катерина Павленко постала у зеленій шубі, а всі інші учасники колективу – у білих костюмах.

Виступ гармонійно доповнювали спецефекти, яскрава графіка та ритмічна хореографія. В основі номеру лежить пробудження всього живого. Піснею Шум гурт Go-A закликає публіку прокинутися від інформаційного шуму та зрозуміти, що вже прийшла весна.

Виступ України у фіналі Євробачення 2021 – дивіться онлайн на Фактах ICTV.