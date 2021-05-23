Євробачення 2021. Фінал. Go-A – Шум: реакція мережі на виступ України

У Роттердамі 22 травня відбувся грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Україна виступала під 19-м номером, а представляв країну електро-фольк гурт Go-A з повністю україномовною піснею Шум.
Як публіка відреагувала на виступ Go-A у фіналі Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.
- Це було дуже круто!
- Єдиний номер, від якого мурахи по шкірі.
- Гордість нашої країни!
- Одна із найкращих пісень цього року! – пишуть у мережі.
чесно кажучи, тепер неважливо, яке місце займе Україна. просто дякую Go-a за українську мову, український фольклор, українську душу. в такі моменти розумію, чому пишаюся тим, що Україна моя Батьківщина????????#євробачення #eurovision #Go_a pic.twitter.com/dLrdHCZrtO
— фуфломіцин (@krumpell) May 22, 2021
фінальне промовисте «дякую» замість заїждженого «thank you» прямо до мурашок.
#Eurovision #Go_A #Ukraine
Я щоразу, коли показують фрагмент виступу Go_A pic.twitter.com/SZg0g4JClS
— Ісінушка (@Unic__loser) May 22, 2021
#євробачення #eurovision #Go_a pic.twitter.com/ir8QuGFBwo
— фуфломіцин (@krumpell) May 22, 2021
UKRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE! #Eurovision pic.twitter.com/T4qPQchEM6
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
#Eurovision #Go_A #Ukraine
Я щоразу, коли показують фрагмент виступу Go_A pic.twitter.com/SZg0g4JClS
— Ісінушка (@Unic__loser) May 22, 2021
Коли подивився виступ #Go_A pic.twitter.com/jzPwgqNftt
— Капітан Дзен (@g_a_u_t_a_m_a) May 22, 2021
Як Україна виступила у фіналі Євробачення 2021
Конкурсний номер гурту Go-A у фіналі Євробачення 2021 вразив глядачів своєю неординарністю. На сцені Ahoy Arena солістка гурту Катерина Павленко постала у зеленій шубі, а всі інші учасники колективу – у білих костюмах.
Виступ гармонійно доповнювали спецефекти, яскрава графіка та ритмічна хореографія. В основі номеру лежить пробудження всього живого. Піснею Шум гурт Go-A закликає публіку прокинутися від інформаційного шуму та зрозуміти, що вже прийшла весна.
Виступ України у фіналі Євробачення 2021 – дивіться онлайн на Фактах ICTV.